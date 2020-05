Chemovator: Erste Erfolge

Das Team von faCellitate bringt eine neue Produktlinie heraus. © Chemovator

Mannheim.Das BASF-eigene Gründerzentrum Chemovator GmbH kann zwei Jahre nach dem Start erste Erfolge vorweisen: Drei der im Chemovator ansässigen Start-up-Firmen sind flügge geworden und bereiten die nächsten Schritte vor. So bringt das auf Biowissenschaften spezialisierte Team von faCellitate eine erste Produktlinie auf den Markt. Dabei geht es um neuartige Oberflächenbeschichtungen für Labormaterialien in der Zellforschung. Gleichzeitig laufen Gespräche für eine Eingliederung von faCellitate in die BASF. Das teilte eine Chemovator-Sprecherin auf Anfrage mit.

Chemovator in der ehemaligen Mannheimer Bettenfabrik ist zwar eine hundertprozentige Tochtergesellschaft des Ludwigshafener Chemiekonzerns, doch arbeiten die Gründerfirmen dort wie selbstständige Start-ups. Die Neu-Unternehmen haben maximal zwei Jahre Zeit, eine innovative Geschäftsidee weiterzuentwickeln. „Dann gibt es die Möglichkeit einer Ausgründung oder einer Übernahme durch die BASF“, so die Sprecherin.

Mehrere „Inkubatoren“

Zwei weitere Unternehmen aus dem Gründerzentrum, Teraktis und Boxlab, planen, im Sommer eigenständige Unternehmen zu gründen. Boxlab hat ein effizientes System für Spezialverpackungen etwa in der chemischen Industrie ausgetüftelt. Teraktis hat einen Bauprozess auf Basis von künstlicher Intelligenz und industrieller Fertigung entwickelt, der zu „leistbarem Wohnraum“ verhelfen soll.

In der Region haben mehrere Unternehmen solche neuen Gründerzentren, „Inkubatoren“ genannt, eingerichtet – etwa die SAP mit dem SAP.iO Venture Studio. Ziel ist es, außerhalb des konventionellen Konzernrahmens neue Geschäftsfelder voranzubringen.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 29.05.2020