China räumt in Finanzbranche kräftig auf

China begrenzt derzeit mit harter Hand die Exzesse der Investoren. Damit werden nach Ansicht von Analysten in diesem Jahr auch die Zukäufe aus dem Reich der Mitte zurückgehen – denn die Finanzquellen versiegen. Im vergangenen Jahr ist das Volumen der Übernahmen in der EU und den USA bereits um 80 Prozent gefallen. Die chinesische Wirtschaftsentwicklung verläuft üblicherweise in zwei Phasen: Erst kommen Experimente und Expansion auf Teufel komm raus – dann folgt der Rückschnitt durch die Regierung. Nachdem Peking die Unternehmen 2010 ermutigt hat, im Ausland zu investieren, pfeifen die Wirtschaftsaufseher nun vor allem diejenigen Firmen zurück, die es übertrieben haben. Das erklärte Ziel der Regierung ist es, die Risiken und den Schuldenstand in der chinesischen Wirtschaft zu senken, ohne dabei das System zu gefährden.

Von der Aufräumaktion ist auch das Touristik-Konglomerat HNA aus Südchina betroffen. HNA ist in Deutschland vor allem als Inhaber eines knapp zehnprozentigen Anteils an der Deutschen Bank bekannt. Das Unternehmen ist jedoch zuvor bereits in die Hilton-Hotelkette, die Flugdienstleister Swissport und Gategroup, den Flughafen Frankfurt-Hahn und andere bekannte Firmen eingestiegen.

Genehmigungen verweigert

Die chinesische Regierung hat die Aktivitäten von HNA in den vergangenen Monaten gebremst und geplanten Übernahmen die Genehmigung verweigert. Den Verantwortlichen in Peking wurde die weltweite Shopping-Tour anscheinend unheimlich. Im Kern des Firmengeflechts steckt immer noch die Fluglinie Hainan Airlines – doch was will diese mit der Deutschen Bank oder einem US-Chiphersteller? HNA hat nun angefangen, Beteiligungen zu verkaufen.

Donnerstag, 05.04.2018