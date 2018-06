China wirft USA Start von Handelskrieg vor

Anzeige

Peking (dpa) - Nach neuen Drohungen von US-Präsident Donald Trump bewegen sich China und die USA auf einen handfesten Handelskrieg zu.

Peking kündigte am Dienstag Vergeltung an, kurz nachdem das Weiße Haus die Prüfung von weiteren Zöllen in Höhe von zehn Prozent auf chinesische Waren im Wert von 200 Milliarden US-Dollar (172,3 Milliarden Euro) in Auftrag gab. Trump wies seinen Handelsbeauftragten Robert Lighthizer an, entsprechende Produkte zu bestimmen.

«Die Vereinigten Staaten initiieren einen Handelskrieg und verletzen die Gesetze des Marktes», sagte ein Sprecher des Pekinger Handelsministeriums. Verhielte sich das Weiße Haus weiterhin «irrational», würden «entschlossene Gegenmaßnahmen folgen».