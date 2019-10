China zeigt Schwächen

Peking.Chinas Wirtschaftswachstum ist überraschend stark auf den niedrigsten Stand seit fast drei Jahrzehnten gefallen. Im dritten Quartal legte die zweitgrößte Volkswirtschaft nur noch um 6,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zu, wie das Statistikamt am Freitag in Peking mitteilte. Als Ursachen nannten Experten den Handelskrieg der USA mit China, die Verunsicherung von Investoren und die chinesischen Bemühungen, gegen die wachsende Verschuldung anzugehen. „Fast alle Wachstumstreiber zeigen nach unten“, sagte Liu Shengjun, Vizepräsident der China Europe Business School (CEIBS).

Das Wachstum für die drei Quartale zusammen liegt mit 6,2 Prozent jedoch noch im unteren Bereich der Zielvorgabe der Regierung für das Gesamtjahr von „6,0 bis 6,5 Prozent“. Im ersten Quartal waren 6,4 und im zweiten 6,2 Prozent erreicht worden. Experten rechneten für das dritte Quartal mit 6,1 Prozent. Allerdings ist in den USA und weltweit die Nachfrage nach Waren „Made in China“ stärker als erwartet zurückgegangen – ebenso wie die Binnennachfrage. Das langsamere Wachstum in den USA und China durch den Handelskrieg bremst die Weltwirtschaft und verschlechtert auch die Aussichten für Deutschland. dpa

