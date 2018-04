Chinas Vergeltung trifft US-Farmer hart

Anzeige

Washington.Die Mitteilungen der chinesischen Botschaft in den USA zeichnen sich in der Regel nicht durch Sprachwitz oder Eleganz aus. Umso mehr fiel die Verlautbarung auf, mit der die Vertretung in Washington die Vergeltungsmaßnahmen im Handelsstreit mit den USA bekannt gab. Sojafarmer Joe Steinkamp (52) aus Evansville im Midwest-Staat Indiana blieb das Lachen im Halse stecken, als er realisierte, was das für ihn und andere landwirtschaftliche Familienbetriebe bedeutet.

Landwirte sind Leidtragende

Sollte es innerhalb der nächsten 180 Tage zu keiner Verhandlungslösung kommen, werden deren Erzeugnisse passend zur Erntezeit mit einer chinesischen Einfuhrsteuer von 25 Prozent belegt.

„Wir haben über ein Vierteljahrhundert in den Aufbau dieser Handelsbeziehungen investiert“, klagt Steinkamp in der „Washington Post“. Er müsse die Prügel für Donald Trumps Handelspolitik einstecken. Sein Betrieb exportiert jede dritte Sojabohne nach China. Das entspricht ziemlich exakt dem Anteil, den die Volksrepublik insgesamt aus den USA importiert. Umgekehrt macht der Chinahandel bei Soja mit 12,4 Milliarden US-Dollar rund ein Viertel des gesamten US-Marktes aus. Nachdem Peking bereits mit Strafzöllen auf Schweinefleisch, Früchte und Wein als Vergeltung für die Zölle auf Stahl und Aluminium die US-Farmer ins Visier genommen hat, halten Experten diese Runde an Sanktionen für besonders schmerzhaft.