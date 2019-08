CityLoop gewinnt Jochen Hecht

Walldorf.Der Limousinen-Fahrservice CityLoop aus Walldorf hat einen prominenten Geldgeber. Jochen Hecht, ehemaliger Eishockey-Profi der Mannheimer Adler, investiert in das junge Unternehmen. Er zeichne eine Wandelanleihe „mit einem signifikanten Betrag“, wie CityLoop mitteilt. Die genaue Summe nennt ein Unternehmenssprecher nicht. Eine Wandelanleihe ist eine Art Schuldschein, der später zu einem bestimmten Preis in Anteile am Unternehmen getauscht wird. Durch die Wandelanleihe will CityLoop in den nächsten vier Wochen mindestens eine Million Euro einsammeln, wie der Sprecher erklärt.

Limousinen mit Internet

CityLoop wurde 2018 gegründet. Das Unternehmen versteht sich als Plattform, die Geschäftsreisen organisiert. Bis zu drei Fahrgäste sollen in einer Oberklassen-Limousine – die mit Internet, USB-Anschluss, Klapptisch und Kühlschrank ausgestattet ist – zum Ziel gebracht werden. Die kreisförmigen Strecken („Loops“) verbinden wichtige Punkte wie Flughäfen und Konzerne, sie werden vielfach pro Tag zu festen Zeiten abgefahren. Derzeit läuft der Probebetrieb zwischen dem Walldorfer Softwarekonzern SAP und dem Frankfurter Flughafen. Mit dem Geld aus der Wandelanleihe will das Unternehmen dem Regelbetrieb einen Schritt näher kommen. CityLoop beschäftigt derzeit acht feste und sieben freie Mitarbeiter.

„Sowohl als Profi-Sportler als auch als Trainer habe ich gelernt, wie wichtig es ist, die Reisezeiten produktiv nutzen zu können“, wird Jochen Hecht in einer Mitteilung zitiert. Der gebürtige Mannheimer spielte lange Jahre in der Deutschen Eishockey Liga sowie in der nordamerikanischen Profiliga NHL. In der Saison 2015/2016 beendete er seine Spielerkarriere. Der Kontakt zu CityLoop kam über das Netzwerk von Unternehmensgründer Jörg Mayer zustande. Mayer hatte früher die Geschäfte des Onlinehändlers 21sportsgroup aus Ketsch geführt.

Im Herbst plant CityLoop eine große Finanzierungsrunde, in der institutionelle Investoren an Land gezogen werden sollen. Mit ihrer Hilfe will das Unternehmen sein Streckennetz ausbauen.

