Clubhouse legt nach

Bei Clubhouse reden Nutzer miteinander, statt sich zu schreiben. © dpa

Berlin.Der virtuelle Türsteher der Clubhouse-App wird künftig auch Android-Anwender in das boomende soziale Netzwerk einlassen. Die beiden Firmengründer Paul Davison und Rohan Seth kündigten in einem Blog-Eintrag an, dass die App künftig nicht mehr allein auf dem iPhone von Apple laufen wird, sondern auch auf Smartphones mit dem Google-Betriebssystem. Finanziert wird diese Erweiterung durch eine neue Finanzierungsrunde, die Clubhouse selbst zu einem „Unicorn“ macht, also zu einem Unternehmen, das mit einer Milliarde Dollar oder mehr bewertet wird. Wann die App auch im Google Play Store verfügbar sein wird, teilen die Clubhouse-Macher aber nicht mit. Clubhouse ist eine Audio-App, bei der die Anwender Gesprächen wie bei einem Live-Podcast zuhören oder sich aktiv an Diskussionen beteiligen können. dpa

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 26.01.2021