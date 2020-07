Coca-Cola-Kläger scheitern

Mannheim.Der Streit um unterschiedliche Vergütung von Nachtarbeit in Betrieben der Lebensmittelindustrie geht in die zweite juristische Runde. Am Freitag hat eine Mannheimer Kammer des Landesarbeitsgerichtes (LAG) die ersten Berufungen von Coca-Cola-Beschäftigen mündlich verhandelt. 19 Männer und eine Frau scheiterten erneut mit ihrer Forderung, Nachtzuschläge einheitlich nach oben zu korrigieren. Die

...