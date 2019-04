Coca-Cola legt beim Gewinn deutlich zu

Atlanta.Der US-Getränkeriese Coca-Cola ist dank hoher Nachfrage nach Mineralwassern und Limonaden mit überraschend starken Zahlen ins Geschäftsjahr gestartet. Die Bilanz profitierte zudem vom Brexit und höheren Preisen. Im ersten Quartal stieg der Gewinn verglichen mit dem Vorjahreswert um 23 Prozent auf 1,7 Milliarden Dollar (1,5 Milliarden Euro), wie der Pepsi-Rivale mitteilte. Der Umsatz kletterte um fünf Prozent auf 8,0 Milliarden Dollar.

Für Coca-Cola zahlte sich wie schon in den Vorquartalen ein Schwenk zu weniger zuckerhaltigen Getränken aus. So legten etwa die Verkäufe der „Zero Sugar“-Cola zweistellig zu, und auch bei Wasser- und Sport-Drinks gab es kräftiges Wachstum. In Deutschland betreut Coca-Cola European Partners die Abfüllung und den Vertrieb der Getränke und beschäftigt an 16 Produktionsstandorten rund 8000 Mitarbeiter – darunter etwa 420 in Mannheim.

