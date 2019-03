Coca-Cola setzt auf Glas

Mannheim.Coca-Cola investiert in Mannheim erneut im großen Stil. Rund 30 Millionen Euro lässt sich das Unternehmen seine neue Abfüllanlage für Glas-Mehrwegflaschen kosten. Dabei setzt der Getränkehersteller nach eigenen Worten auf neue Technologien. Auf einer Fläche so groß wie ein Fußballfeld soll ab dem Herbst Glas-Leergut vollautomatisch sortiert werden – bevor es dann in die Abfüllung geht.

Vom Saarland bis nach Freiburg

„Die Investitionen der letzten zwei Jahre sind die höchsten seit der Gründung des Werkes. Damit steigt der Stellenwert unseres Standorts im Produktionsnetzwerk von Coca-Cola“, sagt Betriebsleiter Wolf-Dieter Bethlehem. Die nun dritte Anlage in Mannheim kann bis zu 60 000 Flaschen pro Stunde füllen. Die neuen Produkte aus Mannheim – Coca-Cola, Fanta, Sprite, Mezzo Mix in den Größen 0,2, 0,33 und 0,5 Liter – versorgen weite Teile des Südwestens: vom Rhein-Neckar-Raum bis zum Saarland und nach Freiburg.

Erst im vergangenen Jahr war in Mannheim eine Abfüllanlage für PET-Einwegflaschen in Betrieb genommen worden. Mit dem Einstieg in Glas reagiert Coca-Cola auf Kundenwünsche. „Marktanalysen zeigen, dass die Konsumenten Wert auf die besondere Qualität einer frisch geöffneten Glasflasche legen“, sagt eine Coca-Cola-Sprecherin. Dafür seien sie auch bereit, mehr zu bezahlen.

Mit der Glasabfüllanlage schwimmt Coca-Cola gegen den Trend – auch im eigenen Konzern. Der Limonadenproduzent hatte sich in den vergangenen Jahren von einer Vielzahl seiner Mehrwegflaschen verabschiedet und dafür vermehrt auf die unter Umweltgesichtspunkten problematischen Einweg-PET-Verpackungen gesetzt.

Insgesamt spielen Mehrwegflaschen – ob aus Kunststoff (PET) oder Glas – bei alkoholfreien Getränken in Deutschland seit Jahren eine immer kleinere Rolle. 2017 machten sie gerade einmal rund 23 Prozent aller Verpackungen in diesem Bereich aus (siehe Grafik). Dafür stieg der Anteil der Einweg-PET-Flaschen von 51 Prozent im Jahr 2006 auf 71,4 Prozent.

Allerdings deutet sich derzeit ein leichtes Umdenken an – nicht nur bei Coca-Cola. „Aktuell gibt es wieder einen wachsenden Anteil an Glas-Mehrwegflaschen“, berichtet Detlef Groß, Hauptgeschäftsführer der Wirtschaftsvereinigung Alkoholfreie Getränke. Umweltschutzverbände setzen sich schon lange für einen höheren Anteil an mehrfach benutzbaren Verpackungen ein.

Verpackungsgesetz geändert

„Die Wiederverwendung und Spülung von Mehrwegflaschen ist deutlich ressourcenschonender und energiesparender als die ständige Neuproduktion von Flaschen“, argumentiert etwa Thomas Fischer, Recyclingexperte bei der Deutschen Umwelthilfe. Und das Bundesumweltamt appelliert sogar an die Bürger: „Kaufen und benutzen Sie Mehrwegflaschen – am besten aus der Region!“ Die Politik scheint dem zu folgen. Im Januar ist ein neues Verpackungsgesetz in Kraft getreten, das eine Mehrwegquote von 70 Prozent vorschreibt. Strafen für Firmen, die dagegen verstoßen, sind aber bislang nicht vorgesehen.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 02.03.2019