Commerzbank gewinnt 2700 neue Privatkunden

Das Geschäft mit Unternehmen steht für Becker auf einer soliden Grundlage. „Die Wirtschaft wächst das neunte Jahr in Folge, und es sieht aus, als würde das so bleiben.“ Er nennt aber auch Risiken: die von US-Präsident Donald Trump angedrohten Strafzölle auf Autos, den geplanten Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union (Brexit). Und wie genau wird die neue große Koalition aus Union und SPD ihre Wirtschaftspolitik gestalten?

Im Privatkundengeschäft hat die Commerzbank Mannheim 2017 mehr neue Kredite vergeben, das Volumen bei Immobilienkrediten lag bei 347 Millionen Euro. Die niedrigen Zinsen spiegelten sich auch im Anlageverhalten wider. Kunden hätten mehr und mehr von der Börsenentwicklung profitiert, sagt Habermann. Im vergangenen Jahr seien rund 112 Millionen Euro neu in Aktien investiert worden. „Auch 2018 sind Wertpapiere dem Sparschwein überlegen.“

Vor Kurzem hatte die Commerzbank die Filiale am Mannheimer Paradeplatz modernisiert. Sie ist seither eine von bundesweit zwölf Flagship-Filialen (Flaggschiff-Filialen), in denen die Bank alle Serviceleistungen anbietet. In Mannheim soll künftig auch das Geschäft mit kommunalen Kunden, also der Stadt etwa, abgewickelt werden. Bisher wurde das von der Commerzbank-Zentrale in Frankfurt gesteuert.

