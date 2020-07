Commerzbank: Martin Zielke macht Weg frei

Frankfurt.An der Spitze der Commerzbank kommt es überraschend zu einem Wechsel, sowohl im Vorstand als auch im Aufsichtsrat. Dies teilte das Unternehmen am Freitag nach Börsenschluss mit. Vorstandschef Martin Zielke (Bild) wird spätestens zum Jahresende sein Amt niederlegen und aus dem Vorstand ausscheiden. Dies hatte er am Freitag in einer Sitzung des Präsidial- und Nominierungsausschusses der zweitgrößten deutschen Bank angeboten. Der Ausschuss will dieser Empfehlung folgen und am 8. Juli endgültig entscheiden.

Aufsichtsratschef Stefan Schmittmann scheidet bereits am 3. August aus. Beide reagieren damit vor allem auf Druck des US-Investors und Großaktionärs Cerberus, der sich in den letzten Wochen massiv über die mangelnden Fortschritte bei der Sanierung der Bank beschwert hatte. Allerdings hat offensichtlich auch der Bund, mit knapp 16 Prozent größter Aktionär, diese Entscheidung mitgetragen und sich ihr zumindest nicht in den Weg gestellt.

Für den 57-jährigen Zielke ist das eine schwere Entscheidung. Aber offenbar sah er sich dem Druck nicht mehr gewachsen. Der Nordhesse arbeitet seit 18 Jahren für die Commerzbank und sitzt seit zehn Jahren im Vorstand. Seit Mai 2016 leitet er das Geldhaus. Nur zwischenzeitlich allerdings hatte er Erfolge. Im vergangenen Jahr wurden die Gespräche mit der Deutschen Bank über eine Fusion nach sechs Wochen abgebrochen. Beide Seiten hatten festgestellt, dass es doch nicht „passte“, und entschieden, allein weiterzuarbeiten. Im September 2019 verkündete Zielke ein Sanierungsprogramm mit dem Abbau von 2300 Arbeitsplätzen und der Schließung von 200 der 1000 Filialen. Das reicht offensichtlich nicht aus.

Derzeit kursieren Schätzungen, dass rund 11 000 Stellen wegfallen und 400 Ableger geschlossen werden sollen. Seit Jahresanfang ist der Aktienkurs um 25 Prozent abgerutscht. Auch der Bund, der die Bank 2008 mit einem 18-Milliarden-Euro-Paket vor dem Zusammenbruch gerettet hat, sitzt auf milliardenschweren Buchverlusten aus seinem Aktienpaket.

Sollte Zielke ausscheiden, gibt es vermutlich auch ein Vakuum an der Spitze des Bundesverbandes Deutscher Banken. Dort war Zielke erst Ende April für drei Jahre zum neuen Präsidenten gewählt worden.

Erheblich kürzer fällt die Amtszeit des eher blassen Aufsichtsratschefs Schmittmann aus. Der 63-jährige Münchner leitet das Gremium seit Mai 2018 und ist eigentlich bis 2023 bestellt. Von 2008 bis 2015 war Schmittmann Mitglied des Vorstandes. (Bild: dpa)

© Mannheimer Morgen, Samstag, 04.07.2020