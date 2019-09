Condor-Management sucht neuen Eigentümer

Berlin/Frankfurt.Der Ferienflieger Condor hat die Weichen für eine Zukunft ohne die insolvente Mutter Thomas Cook gestellt. Mit der Zusage staatlicher Millionen-Hilfe im Rücken wird der Flugbetrieb vorerst fortgeführt. Zugleich ist die Condor-Führung auf der Suche nach einem neuen Eigentümer. „Wir sind in den letzten zwei Tagen bereits in Gesprächen mit solventen interessierten Parteien“, sagte Condor-Chef Ralf Teckentrup. Bund und Land Hessen hatten angekündigt, der Fluggesellschaft mit einem Kredit in Höhe von insgesamt 380 Millionen Euro zur Seite zu springen – Tausende Urlauber und Beschäftigte können damit vorerst aufatmen.

„Schon intensive Kontakte“

Jetzt gehe es darum, ob und mit wem man in intensivere Verhandlungen einsteige, sagte Teckentrup am Dienstagabend. „Bei einem solchen gesunden Unternehmen würde es mich wundern, wenn es nicht eine Reihe von Interessenten gäbe.“ Nach seiner Darstellung beginnen die Gespräche nicht bei Null. Schließlich habe Thomas Cook seine Airlines bereits im Februar zum Verkauf gestellt. „Wir hatten in der Zeit schon intensive Kontakte.“

Um sich von der insolventen Mutter zu lösen, stellte Condor wie angekündigt einen Schutzschirmantrag. Der Antrag, bei dem es sich um eine Besonderheit des deutschen Insolvenzrechts handelt, ging nach Angaben des Amtsgerichts Frankfurt am Mittwoch ein. Damit will Condor verhindern, dass Geld aus dem staatlichen Brückenkredit an den insolventen britischen Mutterkonzern abfließt.

Beim Schutzschirmverfahren wird kein Insolvenzverwalter eingesetzt, sondern lediglich ein Sachwalter bestellt. Dieser hat dem Gericht zufolge die Aufgabe, die Geschäftsführung zu überwachen. Die Lufthansa, die im Mai ein unverbindliches Gebot für Condor abgegeben hatte, wollte sich nicht dazu äußern, ob sie einen weiteren Anlauf unternimmt. Allerdings hat sie ihre Offerte offiziell nie zurückgezogen. Interesse an einem Einstieg bekundete der Nürnberger Unternehmer und Investor Hans-Rudolf Wöhrl. „Condor braucht schnell einen neuen Eigentümer, der die Firma selbstständig weiterführt“, sagte Wöhrl. dpa

