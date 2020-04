Corona bremst Wachstum bei Dekra aus

Stuttgart.Nach 16 Jahren mit ungebrochenem Wachstum rechnet der Stuttgarter Prüfkonzern Dekra durch die Corona-Krise erstmals wieder mit Einbußen bei Umsatz und Gewinn. Im ersten Quartal 2020 sank der Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um fünf Prozent. „Es hängt davon ab, wie lange der Stillstand dauert, ob wir mit einem blauen Auge davonkommen oder stärkere Blessuren davontragen“, sagte Vorstandschef Stefan Kölbl am Dienstag.

In einigen Bereichen profitiert Dekra allerdings auch von der Corona-Krise. In einem Speziallabor in Essen werden Atemschutzmasken zertifiziert. Für die zur Sicherheitsüberprüfung eingereichten Masken sei ein verkürztes Verfahren entwickelt worden, erläuterte Kölbl. Seit Mitte März seien die Kapazitäten um das 50-fache ausgeweitet worden. Kölbl: „Unsere Experten in Essen leisten im Dreischichtbetrieb an sieben Tagen in der Woche einen wichtigen Beitrag, dass künftig viel mehr Masken verfügbar sind.“ Die Anfragen kämen nicht nur aus Deutschland und der EU, sondern auch aus außereuropäischen Ländern.

Dass die Prüfungen auch in Notzeiten notwendig sind, steht für Dekra-Vertriebsvorstand Clemens Klinke außer Frage. „Sehr, sehr viele der eingereichten Masken bestehen die Prüfung nicht“, berichtet er. Manche Produktmuster würden nicht die höchste Freigabe für den Einsatz im medizinischen Bereich erreichen, sondern statt der Stufe FFP3 nur FFP2.

Die Schutzmaßnahmen gegen Corona-Infektionen treiben nach Kölbls Einschätzung die Digitalisierung auch in weiteren Geschäftsbereichen an. Die Begutachtung von Schäden werde schon bisher ganz oder teilweise auf digitalem Wege erbracht. Diese Entwicklung bekomme durch die verordneten Kontaktbeschränkungen einen zusätzlichen Schub. „Die Notwendigkeit, persönlichen Kontakt so weit wie möglich zu vermeiden, wird die Akzeptanz von digitalen Lösungen beschleunigen“, erklärte er.

2019 stieg der Umsatz bei Dekra um zwei Prozent auf 3,4 Milliarden Euro. Der Gewinn sank um zwölf Prozent auf 120 Millionen.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 22.04.2020