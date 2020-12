Corona: Bundesregierung will Entschädigung nicht mehr an Umsätzen, sondern noch stärker an Fixkosten koppeln / Mannheimer Wissenschaftler kritisiert Gießkannenprinzip Mannheimer Ökonom Jannis Bischof begrüßt geplanten Umbau der Winterhilfe

Der Ökonom Jannis Bischof von der Universität Mannheim begrüßt die Pläne der Bundesregierung, die Winterhilfe für corona-bedingt geschlossene Betriebe auf eine neue Grundlage zu stellen. „Ich halte es für richtig, die Entschädigungszahlungen künftig nicht mehr an den Umsätzen, sondern noch stärker an den Fixkosten zu koppeln“, sagt er.

Offensichtlich hat die Politik sich die Mannheimer Corona-Studie genau angeschaut, über die diese Redaktion bereits vergangene Woche exklusiv berichtet hatte. Nach Bischofs Auffassung haben die Entscheidungsträger bei der großzügigen Hilfe das Gießkannenprinzip eingesetzt. Dies sieht nun auch die Bundesregierung so. Sie hat zwar die Umsatzentschädigung bis zum 20. Dezember verlängert, danach soll sie auslaufen und die Winterhilfe auf eine neue Basis gestellt werden.

Es gibt Gewinner und Verlierer

Aufgeschreckt wurde der Bund, der die Hilfe aus dem eigenen Haushalt zahlt, von einer Berechnung des Kölner Instituts der deutschen Wirtschaft (IW). Die Summe - zusammen mehr als 30 Milliarden Euro im November und Dezember - würde demnach um zehn Milliarden Euro höher ausfallen als notwendig. Der zuständige Steuerökonom Tobias Hentze sagt allerdings auf Nachfrage, dass er diesen Betrag nicht auf die einzelnen Branchen herunterbrechen könne. Das kann auch Bischof nicht, die inzwischen aktualisierte Studie erlaubt jedoch einen Vergleich der Fixkosten in den einzelnen Branchen und würde deshalb eine empirische Grundlage für den Kurswechsel liefern.

Das Hauptargument dafür ist aus Bischofs Sicht offenkundig: „Jedes geschlossene Unternehmen bekommt gegenwärtig 75 Prozent des Umsatzes vom Vorjahresmonat ersetzt. Das ist weder zielgenau noch gerecht, weil dadurch Branchen bevorzugt werden, die ihre Fixkosten eher reduzieren können als andere.“

Überrascht hat die Forscher, dass es den Unternehmen über alle Branchen hinweg gelungen ist, ihre Umsatzeinbußen durch Kosteneinsparungen abzufedern. Unter den Krisenbranchen sind die Fixkosten laut der Untersuchung am niedrigsten im Bereich Sport und Erholung, gefolgt von der Kreativ- und Künstlerbranche. Niedrig sind sie in der Gastronomie, höher in den Bereichen Messen, Veranstalter und Reisebüros. Und am höchsten in der Hotellerie. Das heißt, dass Gastronomen gegenwärtig eher mehr Geld bekommen, als wenn sie geöffnet hätten, bei Hotels die 75 Prozent wegen ihrer hohen Fixkosten vielleicht nicht ausreichen, um die Rechnungen bezahlen zu können.

Ein Unterschied den der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) natürlich nicht so an die große Glocke hängt. Bischof will aber auch keine Neiddebatte anstoßen: „Wir werfen niemandem mit unserer Studie Bereicherung vor.“ Außerdem gebe es bei den Fixkosten auch innerhalb der Krisenbranchen sehr starke Unterschiede. Die Wirkung der Staatshilfe hänge aber zentral von den Fixkosten ab. „Je höher die Aufwendungen für Löhne, Miete oder Energie sind, die nicht eingespart werden können, desto seltener reicht die Staatshilfe“, sagt Bischof.

Der Ökonom sieht in der bisherigen Regelung auch sozialen Sprengstoff. „Wer nur Aushilfen beschäftigt, kann diese im Lockdown entlassen und die Hilfe einstreichen. Das will und kann ein sozial verantwortlicher Familien-Hotelbetrieb mit festangestellten Kräften nicht“, sagt Bischof. Der Staat sollte also Unternehmen, die Aushilfen nach Belieben anheuern oder wieder feuern, nicht auch noch belohnen. Und er muss nach Bischofs Ansicht eine gerechte Lösung finden, die das Feld nicht in Gewinner und Verlierer aufteilt.

Die Corona-Studie belegt jedenfalls, dass die Hilfen der vergangenen Monate die Überlebenschancen der Unternehmen drastisch erhöht haben. Allerdings sind die Effekte der Erholung im Sommer verpufft. Die Krisenbranchen stehen seit November wieder da, wo sie sich im Frühjahr befanden. 38 Prozent der Unternehmen glauben, dass selbst die großzügige Novemberhilfe nicht ihr Überleben sichern kann. „Das heißt, ihre Verluste waren übers Jahr zu hoch. Die Gefahr, dass sie Pleite gehen, ist für die Unternehmen in den Branchen, die schließen mussten, deshalb besonders hoch, obwohl sie jetzt besonders stark von den Hilfen profitieren“, sagt Bischof. Die Konsequenz liegt auf der Hand: Es wird deshalb dort viele Insolvenzen geben.

