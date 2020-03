Corona färbt die Kurstafeln rot

Berlin.Analysten sehen den 9. März 2020 bereits als einen „schwarzen Montag“: Die Kurse fast aller Anlageklassen sind zu Wochenbeginn nach unten gerauscht. Der deutsche Aktienindex Dax verlor bis zum Montagnachmittag mehr als sechs Prozent und fing sich bei 10 800 Zählern. Auch in Asien und Amerika gingen die Börsenkurse steil nach unten. „Die Preisentwicklung war von Panik gekennzeichnet“, sagte Marktanalyst Jeffrey Halley von der Handelsplattform Oanda.

An der Börse New York griffen schon eine Stunde nach Handelsbeginn erste automatische Bremsen: Nach einem freien Fall von sieben Prozent wurde der Handel ausgesetzt. Es war das erste Mal seit der Finanzkrise von 2008, dass dieser Mechanismus anspringen musste. Unternehmensanleihen verloren derweil ebenfalls an Wert – viele Investoren zogen sich offenbar komplett aus Wertpapieren zurück und horteten Geld.

Auslöser für die Verkäufe war außer der Weiterverbreitung des neuen Coronavirus ein Streit unter den Ölländern. Über das Wochenende war der Preis für ein Fass der Nordseesorte Brent um zehn Prozent abgeschmiert. „Der Kollaps der Ölpreise wirkte zuerst auf die asiatischen Werte“, so Halley. Im Verlauf des Tages verstetigte sich der Crash zum selbstverstärkenden Trend. „Es gibt auch keine Zweifel, dass automatisierte Orders durch Computer den Ausverkauf beschleunigt haben.“

Hintergrund der Verwerfung am Ölmarkt ist ein Streit zwischen Russland und Saudi-Arabien – zwei der größten Ölförderer. Präsident Wladimir Putin und Kronprinz Mohammed bin Salman waren sich nicht einig, wie viel des Brennstoffs sie künftig auf den Markt bringen sollen. „Dass der Streit am Wochenende so eskalierte, liegt vor allem am Coronavirus“, schreiben Analysten der Commerzbank. Die weltweite Wirtschaftsschwäche infolge der Pandemie hatte die Nachfrage gedrückt. Das Ölkartell OPEC hat daraufhin beschlossen, die Förderung zu senken – das hält die Preise hoch.

Doch nachdem zuerst Russland aus den Vereinbarungen ausgeschert ist, hat Saudi-Arabien seinerseits einen Preiskrieg gegen den einstigen Verbündeten begonnen. Kronprinz Mohammed lässt nun mehr Öl denn je aus der Wüste pumpen. Das alles zusammen hat den schlimmsten Preisverfall seit dem Golfkrieg von 1990 ausgelöst.

Die Benzinpreise reagieren bereits auf das Überangebot. „Die Marktentwicklung macht sich auch beim Kunden an der Zapfsäule bemerkbar“, sagt ein Sprecher des Mineralölwirtschaftsverbands MWV. Die Kraftstoffsteuern bilden zwar einen unveränderlichen Sockel, doch die Ölkonzerne geben die Einkaufspreise weitgehend an die Verbraucher weiter. Auch andere Rohstoffe wie Kupfer verloren am Montag an Wert. Gold schwankte zwischen Gewinnen und Verlusten.

Die höchsten Verluste nach dem Ölpreis waren bei Aktien zu beobachten. Der Index Euro Stoxx 50 gab zum Montagnachmittag um mehr als acht Prozent nach. Sofort nach Eröffnung verlor auch der US-Index Dow Jones kräftig.

Der deutsche Aktienindex Dax liegt nun ein Viertel unter seinem Stand von Mitte Februar, als er 13 700 Zähler überschritten hatte. Damit wurden am Montag sämtliche Kursgewinne der vergangenen fünf Jahre ausgelöscht. Auf zehn Jahre gesehen liegt er allerdings noch um 100 Prozent im Plus.

Die Investmentbank Barclays Capital rechnet mit einer Rezession in Europa, wenn in Ländern wie Italien oder Deutschland viele Betriebe weiter stillstehen. Der Internationale Währungsfonds forderte die Regierungen und Zentralbanken auf, mit Konjunkturprogrammen gegenzusteuern.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 10.03.2020