Corona-Krise trifft mehr als 70 Freudenberg-Werke

Weinheim.In der Corona-Krise will der Weinheimer Mischkonzern Freudenberg seine Produktion von Vlies für Mundschutzmasken ausbauen. Bislang werde in Kaiserslautern lediglich das Basismaterial für die Schutzutensilien hergestellt, teilte das Unternehmen am Mittwoch anlässlich der Vorlage der Zahlen für 2019 mit. Dieses Material werde an weiterverarbeitende Unternehmen verkauft, die daraus Atemschutz- oder Mund-Nasen-Schutz-Masken herstellen.

Abschwung bei Automobil-Kunden

Freudenberg hat ein großes Produktportfolio und stellt weltweit etwa Dichtungen, technische Textilien, Filter, Reinigungstechnologien, Spezialchemie und medizintechnische Produkte her. Der Umsatz im abgelaufenen Geschäftsjahr lag mit knapp 9,5 Milliarden Euro nahezu auf Vorjahresniveau. Das Betriebsergebnis lag mit 820 Millionen Euro hingegen spürbar niedriger als im Vorjahr. Die Gründe seien hauptsächlich der Abschwung der Automobilindustrie und die schwächere wirtschaftliche Entwicklung in China, hieß es.

Weltweit sind aktuell mehr als 70 der rund 200 Produktionsstandorte von Freudenberg wegen der Corona-Krise komplett geschlossen (Stand: 30. März 2020), erklärte eine Unternehmenssprecherin auf Anfrage. Konzernbetriebsratsvorsitzender Bernd Egner hält deshalb in Deutschland Kurzarbeit für ein „vernünftiges Instrument“, um betriebsbedingte Kündigungen zu vermeiden.

In Weinheim wurden in mehreren Geschäftsbereichen bereits entsprechende Betriebsvereinbarungen geschlossen. Jedoch appellierte Egner an den Vorstand, „nicht auf Gedeih und Verderb auf Kurzarbeit zu setzen“. Vielmehr solle das Unternehmen zum Beispiel im Bereich Forschung und Entwicklung gerade jetzt richtig Gas geben, um neue Produkte zu entwickeln und neue Märkte zu erschließen. Was individuelle Lösungen für Mitarbeiter, die aktuell zum Beispiel wegen der Kinderbetreuung Probleme haben, aber auch was die Ausgestaltung der Kurzarbeitsregelungen angeht, forderte Egner vom Unternehmen „positive Signale“ im Sinne der Beschäftigten. „Nur dann kann Freudenberg gestärkt aus der Krise hervorgehen“, sagte er dieser Zeitung.

Die Mitarbeiterzahl ist weltweit leicht auf 48 851 gesunken. In Weinheim sind 4329 Menschen beschäftigt. Allerdings wurden allein in Deutschland rund 800 Stellen wegen des Verkaufs der Freudenberg IT-Gruppe abgebaut. In Weinheim waren davon 398 Mitarbeiter betroffen. Sie sind noch immer am Standort tätig – nur nicht mehr unter dem Freudenberg-Dach, sagte die Sprecherin.

Man habe kräftig in die Zukunft investiert, sagte Vorstandsvorsitzender Mohsen Sohi. „Trotz aller Unwägbarkeiten haben wir im Jahr 2019 viel erreicht. Wir sind bei unseren strategischen Themen Mobilität, Digitalisierung und Nachhaltigkeit einen großen Schritt weitergekommen und haben darüber hinaus unsere Innovationsstärke nochmals deutlich ausgebaut.“ Angesichts der Corona-Krise plant Freudenberg für das kommende Jahr vorsichtig und geht von einer verhaltenen Geschäftsentwicklung aus.

