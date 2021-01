Corona treibt Adler in Insolvenz

Berlin.Am Sonntagabend zog der Vorstand die Reißleine. Um 21.05 Uhr hat die Geschäftsleitung der Modekette Adler beschlossen, wegen Überschuldung einen Insolvenzantrag auf Eigenverwaltung zu stellen. Auslöser ist der Lockdown seit Dezember. Durch die Schließung der Filialen hat das Unternehmen mit seinen 171 Läden – davon 142 in Deutschland – erhebliche Umsatzeinbußen erlitten, begründete der börsennotierte Konzern den Schritt. Die dadurch entstandenen Finanzierungslücken konnten weder durch Staatshilfen noch durch Investoren geschlossen werden. „Die erneute Corona-bedingte Schließung fast aller Standorte hat uns leider keine andere Wahl gelassen“, sagte Adler-Vorstandschef Thomas Freude.

Online-Betrieb geht weiter

Die Insolvenz bedeutet aber nicht das Ende des Traditionshauses mit seinem pinkfarbenen Logo. Das Ziel einer Insolvenz in Eigenverwaltung ist es, das Unternehmen zu sanieren. Geplant sei es, „sämtliche Standorte nach dem 31. Januar wieder zu eröffnen“, sagte Adler-Sprecherin Jasmin Dentz dieser Redaktion. Der Vorstand versuche, unter Aufsicht eines Sachverwalters das Unternehmen neu aufzustellen.

Das Positive für die Kunden, so die Sprecherin: Der Betrieb gehe weiter. Bestellte Waren würden ausgeliefert, und es könnten im Internet online weiterhin Waren geordert werden. Die Börse strafte das Unternehmen hingegen ab – der Aktienkurs von Adler sackte deutlich ab.

Mit Adler hat die Pandemie ein prominentes Opfer getroffen. Adler zählt zu den 30 größten Textileinzelhändlern in Deutschland. Zu ihrer Kundschaft zählen vor allem Frauen und Männer zwischen 50 und 70 Jahren. Das Unternehmen mit Sitz in Aschaffenburg beschäftigt 3350 Mitarbeiter. Wie viele der Filialen und Arbeitsplätze bestehen bleiben, ist noch ungewiss. Die ausländischen Tochtergesellschaften der Adler Modemärkte in Österreich, Luxemburg und in der Schweiz sind von der Insolvenz nicht betroffen.

Adler wurde 1948 im sächsischen Annaberg gegründet. Der Firmengründer Wolfgang Adler verkaufte sein Unternehmen Anfang der 1980er-Jahre an den Metro-Konzern, 2011 ging Adler an die Börse. Mittlerweile ist der Finanzinvestor S&E Kapital Mehrheitsaktionär. Dieser versucht aber wohl seit Monaten, seine Beteiligung zu verkaufen. Adler bietet nach eigenen Angaben Produkte im „unteren Mittelpreissegment“ an und fuhr 2018 erstmals seit Jahren Verlust ein. Danach wurde das Filialnetz um 17 Läden gestrafft. Auch 2019 blieb das Ergebnis negativ bei einem Umsatz von 495,4 Millionen Euro. Durch den ersten Lockdown kam die Kette mit einer Staatsbürgschaft und Kurzarbeit.

Viele Händler kämpfen um Existenz

Esprit, Galeria Karstadt Kaufhof, Sinn, Appelrath Cüppers, Hallhuber: Reihenweise haben bekannte deutsche Modehändler seit Beginn der Corona-Krise Rettung in Insolvenzverfahren suchen müssen. Und weitere dürften schon bald folgen. Davon gehen sowohl der Kreditversicherer Euler Hermes als auch der Handelsverband Textil (BTE) aus. Viele Einzelhändler kämpfen ums Überleben. Nach einer Umfrage des HDE bangen knapp zwei Drittel aller Textil- und Modehändler in den Innenstädten um ihre Existenz. Noch stärker sind Händler von Schuhen und Lederwaren mit 82 Prozent betroffen. Der Modehandel hat nach Verbandshochrechnungen im Dezember mehr als die Hälfte seines Umsatzes verloren. „Für das Gesamtjahr 2020 gehen wir von einem historischen Umsatzeinbruch von rund 30 Prozent aus“, sagt Rolf Pangels, Hauptgeschäftsführer des BTE Handelsverband Textil.

Die Staatshilfen reichten nicht, um verloren gegangenen Umsatz von rund zehn Milliarden Euro im Winterlockdown wettzumachen. Der Handel bekommt lediglich Fixkosten wie Mieten ersetzt. HDE-Geschäftsführer Stefan Genth befürchtet, dass bis zu 50 000 Geschäfte mit mehr als 250 000 Mitarbeitern verloren gehen könnten.

Zu den ausbleibenden Einnahmen kommt in der Modebranche ein gigantisches Warenproblem. „Die Waren sind der größte Kostenblock im Modehandel, der zudem mit jedem Tag an Wert verliert“, sagt BTE-Verbandssprecher Axel Augustin. „Mit den Umsatzeinnahmen müsste eigentlich die neue Frühjahrsware bezahlt werden, die seit Januar in den Geschäften eintrifft.“

Gleichzeitig türmten sich durch den Lockdown geschätzt eine halbe Milliarde unverkaufter Modeartikel in den Geschäften. Wenn die Läden nicht spätestens im Februar öffneten, ließen sich viele Waren nicht mehr verkaufen. Schlimmstenfalls müssten Lager angemietet werden, um die Winterware zu deponieren, was weiteres Geld koste. (mit dpa)

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 12.01.2021