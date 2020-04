Corona treibt Goldpreis auf neuen Rekord

Frankfurt.Gold bleibt in diesen unsicheren Zeiten bei Anlegern stark gefragt. In Euro kostete die Feinunze (31 Gramm) am Dienstag nach Ostern mit 1577 Euro so viel wie nie zuvor. In Dollar notierte das Edelmetall bei 1725 Dollar und damit auf dem höchsten Stand seit November 2012. Wie gefragt das Edelmetall ist, zeigte sich in den letzten Wochen durch nicht nur fast leergekaufte Bestände an Münzen und kleinen Goldbarren bei Edelmetallhändlern, sondern auch an der massiv erhöhten Nachfrage nach börsengehandelten ETF-Goldfonds.

Für die Käufe wird physisch Gold hinterlegt. Allein im März wurden dafür weltweit 151 Tonnen Gold gekauft, für umgerechnet 8,1 Milliarden Dollar. Der Gold-Bestand bei ETFs stieg auf einen neuen Rekordwert von 3185 Tonnen, berichtet der World Gold Council, der Weltverband der Gold-Branche. Im gesamten ersten Quartal erhöhten sich die Bestände um 298 Tonnen, der größte Anstieg in einem Quartal seit vier Jahren. Wertmäßig war das ein Zuwachs um 23 Milliarden Dollar. In Deutschland sei der Goldbestand der ETFs um zehn Tonnen auf knapp 378 Tonnen gestiegen, heißt es beim Gold-Verband.

Anfällige Anlage

„Im März verzeichneten wir die bisher höchste Nachfrage nach Investmentbarren“, sagt Alexander Zumpfe, Vize-Präsident bei Heraeus Metallhandel. Weil die Folgen der Pandemie auf die Weltwirtschaft noch nicht absehbar seien bleibe Gold gefragt. „Die Nervosität an den Märkten wird anhalten, hiervon wird auch das Krisenmetall Gold profitieren“, sagt Zumpfe. Bis auf 1755 Dollar könne der Preis für die Feinunze noch steigen, allerdings werde er dann auch anfällig für Korrekturen. Auch die niedrigen Zinsen dürften die Nachfrage treiben.

„Die Nachfrage ist riesig“, heißt es beim Gold-Händler Pro Aurum. „Sie ist größer als zum Höhepunkt der Finanzkrise“. Vor zwölf Jahren konnten Händler die Nachfrage auch noch über ihre Filialen steuern. Doch die Niederlassungen sind wegen der Corona-Pandemie seit Mitte März geschlossen. In den Online-Shops, auch bei Degussa Goldhandel, ist das Angebot an Münzen und Barren deutlich kleiner als sonst. Es sei deutlich eingeschränkt, heißt es bei Pro Aurum. Die meisten Goldmünzen sind mit dem Zusatz versehen „auf Nachfrage“ oder „in Kürze verfügbar“. Das gilt auch für 10-Gramm-Goldbarren. Barren zu einem Kilo, 500, 100, 50 und 20 Gramm sind aber erhältlich – bei Pro Aurum oder im Heraeus Edelmetallshop für Preise zwischen rund 53 000 und knapp 1200 Euro. Allerdings kann es zu längeren Lieferzeiten von bis zu vier Wochen kommen. „Der März erwies sich mit Abstand als turbulentester Monat in unserer 17-jährigen Firmengeschichte“, heißt es bei Pro Aurum. „Aufgrund von ungewöhnlichen Situationen mussten wir ungewöhnliche Maßnahmen ergreifen.“

Folge der Knappheit auch: Zum Teil um bis zu 30 Prozent höhere Preise, wie Wolfgang Wreszniok-Roßbach von der Unternehmensberatung Fragold unlängst betonte. Er riet deshalb aktuell vom Kauf von Goldmünzen und Barren ab.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 15.04.2020