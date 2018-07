CropEnergies besänftigt Aktionäre

Anzeige

Mannheim. Es wird wieder besser. Das ist die Hauptbotschaft, die CropEnergies-Chef Joachim Lutz (Bild) den Aktionären am Dienstagvormittag auf der Hauptversammlung immer wieder vermitteln will. Dafür, dass der Vorstandsvorsitzende des Mannheimer Bioethanol-Herstellers die Anteilseigner aufs Durchhalten einschwören muss, Hoffnung zusprechen mus, gibt es einen guten Grund: Schließlich sind die aktuellen Geschäftszahlen „nicht gerade erbaulich“, wie es Roland Klose von der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW) nennt.

Umsatz und Gewinn sind im ersten Quartal 2018 stark gesunken. Der operative Gewinn lag gerade mal bei 5 Millionen Euro. Im ersten Quartal 2017 standen noch 24 Millionen Euro in der Bilanz. Vor allem der fallende Bioethanolpreis belastete das Unternehmen. Auch im abgelaufenen Geschäftsjahr hatte CropEnergies schon deutlich weniger verdient als noch im Vorjahr. Das bekommen auch die Aktionäre zu spüren. Ihre Anteile an dem Unternehmen haben im vergangenen Jahr drastisch an Wert verloren: Während sie zur Hauptversammlung 2017 noch für neun Euro gehandelt wurden, fiel der Kurs gestern auf weniger als fünf Euro. „Das ist nicht schön, auch für mich als Vorstand nicht“, räumt Lutz ein. Auch die Dividende hat das Unternehmen gekürzt: Statt 30 Cent im Vorjahr gibt es jetzt nur noch 25. Das gefällt Aktionärsschützer Klose nicht. „Wir wollen wissen, wann wir den Boden erreichen und es wieder nach oben geht“, fordert er von der Unternehmensführung. Doch genau sagen kann ihm das keiner.