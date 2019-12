CropEnergies erhöht erneut Prognose

Mannheim.Die Geschäfte bei CropEnergies laufen deutlich besser als erwartet. Der Mannheimer Ethanolhersteller hat zum dritten Mal im laufenden Geschäftsjahr seine Prognose nach oben korrigiert. Die Nachfrage sei „weiterhin robust“, und die Erlöse lägen deutlich über Vorjahr, teilte das Unternehmen am Montag mit. An der Börse kamen die Nachrichten gut an. Der Aktienkurs ging mit einem Plus von rund acht Prozent aus dem Handel – und über der Marke von zehn Euro. So hoch stand der Kurs seit Oktober 2017 nicht mehr.

Weniger klimaschädliches CO2

Das Management um Vorstandschef Joachim Lutz erhöhte die Umsatzprognose von 840 bis 870 Millionen auf jetzt rund 900 Millionen Euro. Der operative Gewinn vor Zinsen und Steuern soll statt 70 bis 90 Millionen nun etwa 100 Millionen Euro erreichen. Den ausführlichen Bericht zum dritten Quartal will die Südzucker-Tochtergesellschaft am 13. Januar veröffentlichen.

CropEnergies stellt aus Getreide und Zuckersirup Ethanol her, das Benzinsorten wie E10 beigemischt wird. Der erneuerbare Kraftstoff soll helfen, das klimaschädliche CO2 im Verkehr zu reduzieren. Das Unternehmen geht davon aus, mittelfristig von der aktuellen Klimaschutzdebatte zu profitieren.

Ab dem Jahr 2020 muss in Europa mehr CO2 eingespart werden. Zuletzt hatten auch die Niederlande und Luxemburg Super E10 eingeführt. jung

