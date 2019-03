CropEnergies kürzt Dividende

Mannheim.CropEnergies will für das Geschäftsjahr 2018/2019 eine Dividende von 15 Cent je Aktie zahlen, zehn Cent weniger als im Vorjahr. Das teilte der Mannheimer Ethanolhersteller mit. Wenn der Aufsichtsrat Mitte Mai den Beschluss fasst, muss die Hauptversammlung im Juli noch darüber abstimmen. Nach Angaben des Unternehmens entspricht eine Dividende von 15 Cent aktuell einer Rendite von drei Prozent.

Umsatz soll wieder steigen

Nach vorläufigen Zahlen liegt der Umsatz im Geschäftsjahr 2018/2019 bei 779 Millionen Euro (Vorjahr 882 Millionen Euro), das operative Ergebnis bei 33 Millionen Euro (Vorjahr 72 Millionen Euro). Den vollständigen Bericht für das Geschäftsjahr legt CropEnergies am 15. Mai vor. Das Unternehmen stellt aus Zuckerrüben und Getreide Ethanol her, das Benzinsorten wie E10 beigemischt wird. Es soll nachhaltig erzeugt und klimafreundlich sein. An deutschen Tankstellen hat sich E10 noch nicht etabliert.

Die schwächeren Ergebnisse sind im Rahmen der Erwartungen. Zwar war das vierte Quartal stark; allerdings schmälerten geringere Ethanolpreise und höhere Rohstoffkosten den Gewinn. Zeitweise hatte CropEnergies die Anlage im englischen Wilton heruntergefahren, weil die Produktion unrentabel war.

Für das neue Geschäftsjahr 2019/2020 – das seit 1. März läuft – erwartet CropEnergies wieder „leicht höhere Preise“ für Ethanol: Der Umsatz soll zwischen 800 und 900 Millionen Euro liegen, das operative Ergebnis zwischen 20 und 70 Millionen Euro.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 26.03.2019