CropEnergies optimistisch

Mannheim.Der Mannheimer Bioethanol-Hersteller CropEnergies erwartet für das zweite Quartal des laufenden Geschäftsjahres 2020/21 eine steigende Nachfrage nach seinen Produkten. Als Grund führt das Unternehmen an, dass die seit Mitte März bestehenden Einschränkungen im produzierenden Gewerbe sowie im Verkehr während der Corona-Pandemie mittlerweile in immer mehr Ländern gelockert wurden. Auch die Nachfrage nach Ethanol, das zur Herstellung von Desinfektionsmitteln geeignet ist, schätzt die Südzucker-Tochter höher ein als in den vorangegangenen Jahren.

Konkrete Prognose verschoben

Aufgrund der Unsicherheit über den weiteren Verlauf der Corona-Pandemie und deren Auswirkungen kündigte CropEnergies am Mittwoch an, die Ergebnisprognose für 2020/21 im Laufe des Geschäftsjahres zu konkretisieren. Nach den Rekordergebnissen des Vorjahres geht das Unternehmen bislang davon aus, dass Umsatz und operatives Ergebnis wegen der Corona-Krise deutlich zurückgehen.

Die Südzucker-Tochter ist besser ins neue Geschäftsjahr gestartet als zunächst in Aussicht gestellt. Der Umsatz fiel in den drei Monaten bis Ende Mai um 32 Millionen Euro auf 171 Millionen Euro, das operative Ergebnis habe sich auf 8,1 Millionen Euro belaufen nach 15,2 Millionen im Vorjahreszeitraum. Der Quartalsüberschuss sank von 10,6 auf 7,9 Millionen Euro. CropEnergies hatte im ersten Quartal mit stärkeren Beeinträchtigungen durch die Corona-Pandemie gerechnet. Grund waren die eingebrochene Kraftstoffnachfrage aufgrund der Verkehrsbeschränkungen sowie der drastische Rückgang der Energiepreise. fas

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 09.07.2020