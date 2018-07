CropEnergies startet schwach

Anzeige

Mannheim.„Unterdurchschnittlich.“ So beschreibt CropEnergies-Vorstandschef Joachim Lutz (kleines Bild) die ersten drei Monate des neuen Geschäftsjahres. Sinkende Preise für Bioethanol haben den Mannheimer Hersteller schwer belastet. Der Umsatz ist zurückgegangen, das operative Ergebnis auch. Schon Mitte Juni hatte CropEnergies bereits Eckdaten vorgelegt und die Prognose gesenkt.

Die Südzucker-Tochter stellt aus Zuckerrüben und Getreide Bioethanol her, das an Ölkonzerne verkauft und dann Spritsorten wie E10 beigemischt wird. Es soll weniger Treibhausgase verursachen als Benzin aus Erdöl.

Doch der Marktanteil liegt hierzulande gerade einmal bei 13 Prozent. Auch sieben Jahre nach seiner Einführung führt der Biosprit ein Nischendasein. Lutz erklärt das mit schwachen Anreizen für Verbraucher – vor allem beim Preis an der Zapfsäule. In Ländern wie Frankreich und Belgien sei der Preisabstand zu Normalbenzin höher, Autofahrer könnten mehr sparen, sagt Lutz. Sprit mit Bioethanol werde dort weniger durch die Mineralölsteuer belastet als in Deutschland. „Der Absatz von E10 ist stabil – aber er muss steigen.“