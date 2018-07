CropEnergies wirbt um Zuversicht

Anzeige

Umsatz und Gewinn sind im ersten Quartal 2018 stark gesunken. Der operative Gewinn lag gerade mal bei 5 Millionen Euro. Im ersten Quartal 2017 standen noch 24 Millionen Euro in der Bilanz. Vor allem der fallende Bioethanolpreis belastete das Unternehmen. Auch im abgelaufenen Geschäftsjahr hatte CropEnergies schon deutlich weniger verdient als noch im Vorjahr. Das bekommen auch die Aktionäre zu spüren. Ihre Anteile an dem Unternehmen haben im vergangenen Jahr drastisch an Wert verloren: Während sie zur Hauptversammlung 2017 noch für neun Euro gehandelt wurden, fiel der Kurs gestern auf weniger als fünf Euro. „Das ist nicht schön, auch für mich als Vorstand nicht“, räumt Lutz ein. Auch die Dividende hat das Unternehmen gekürzt: Statt 30 Cent im Vorjahr gibt es jetzt nur noch 25. Das gefällt Aktionärsschützer Klose nicht. „Wir wollen wissen, wann wir den Boden erreichen und es wieder nach oben geht“, fordert er von der Unternehmensführung. Doch genau sagen kann ihm das keiner.

Ab 2019 soll es besser werden

Trotzdem gibt es Lutz zufolge Hoffnung - und sie kommt aus Brüssel. Dort hat die EU gerade beschlossen, dass der Mindestanteil von erneuerbaren Energien im Verkehr von zehn Prozent im Jahr 2020 auf 14 Prozent im Jahr 2030 wachsen soll. CropEnergies erwartet so einen Nachfrageschub für Bioethanol. Zwar rechnet Lutz für das laufende Jahr noch nicht mit „spürbaren Wachstumsimpulsen“. Das operative Ergebnis soll zwischen 25 und 55 Millionen liegen und damit deutlich unter dem Vorjahr (72 Millionen). Ab 2019 soll das Geschäft aber anziehen.

Wie wichtig die politischen Vorgaben aus Brüssel für den Mannheimer Hersteller sind, wissen auch die Aktionärsvertreter. Andreas Schmidt von der Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger (SdK) dankt Lutz dafür, dass dieser sich bei der EU „auch persönlich sehr stark“ für einen steigenden Anteil der erneuerbaren Energien im Verkehr eingesetzt hat.

Auf weniger Gegenliebe stößt - wenig überraschend - die gesunkene Dividende. „Auf die Kursentwicklung wirkt sich das sicher nicht so gut aus. Da sollte man beim nächsten Mal darüber nachdenken“, mahnt DSW-Vertreter Klose. Auch hier versucht Lutz, Hoffnung zu verbreiten. Der Aktienkurs sei zuletzt belastet gewesen, weil unklar war, welche klimapolitische Richtung die EU einschlagen werde. Das habe sich durch den Beschluss Mitte Juni geändert.

