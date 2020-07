Curevac beantragt US-Börsenzulassung

New York/Tübingen.Das deutsche Biotech-Unternehmen Curevac, das an einem Corona-Impfstoff forscht, treibt seine Pläne für einen Börsengang in den USA voran. Die Tübinger Firma reichte einen entsprechenden Antrag bei der US-Börsenaufsicht SEC ein. Dem vorläufigen Wertpapierprospekt zufolge sollen die Aktien unter dem Tickerkürzel „CVAC“ an der New Yorker Technologiebörse Nasdaq gelistet werden. Zum konkreten Zeitplan und Volumen des Börsengangs gab es noch keine Angaben. Als Emissionserlös wurde bislang lediglich ein Platzhalterbetrag von 100 Millionen Dollar eingetragen.

Der Prospekt weist neben dem Unternehmensporträt unter anderem auch die jüngsten Geschäftszahlen aus - die belegen, dass Curevac bislang enorme Verluste eingefahren hat. Für das Geschäftsjahr 2019 wird ein Minus von 100 Millionen Euro angegeben, bei einem Umsatz von 17,4 Millionen Euro. Im ersten Quartal dieses Jahres waren es knapp 24 Millionen Euro Minus. Der Zeitpunkt, um sich durch einen Börsengang zusätzliches Kapital zu beschaffen, ist allerdings günstig.

Erst vor wenigen Tagen hat der Mainzer Curevac-Konkurrent Biontech im Zuge einer Kapitalerhöhung umgerechnet gut 440 Millionen Euro eingesammelt. (Curevac findet weitere Investoren) Biontech ging im Oktober 2019 an die - seitdem legte der Kurs um rund 550 Prozent zu. Das Mainzer Unternehmen ist damit an der Börse aktuell 16,3 Milliarden Euro wert. Die US-Firma Moderna, die an denselben Technologien wie Curevac und Biontech forscht, wird sogar mit rund 25 Milliarden Euro bewertet.

Getrieben werden die hohen Erwartungen derzeit vor allem von der Hoffnung auf einen Impfstoff gegen das Coronavirus, an dem Curevac, Biontech sowie Moderna mit Hochdruck forschen und dazu auch erste klinische Studien gestartet haben. Die Tübinger Firma hatte dafür zuletzt Geld bei weiteren Investoren eingesammelt - insgesamt 560 Millionen Euro. Darunter sind die Beteiligung des Bundes (300 Millionen Euro) und des Pharmariesen GlaxoSmithKline (150 Millionen Euro) die wichtigsten. Auch der Staatsfonds von Katar hat sich beteiligt. (Hopp-Firma startet Impftest).

Dadurch hat sich auch die Struktur der Anteilseigner bei Curevac verschoben. Mit Abstand größter Aktionär und wichtigster Curevac-Investor war bislang SAP-Mitgründer Dietmar Hopp über seine Beteiligungsgesellschaft Dievini. Dem Börsenprospekt zufolge hält der Bund nun mittels der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) rund 19 Prozent an Curevac und hat zudem Anspruch auf einen Sitz im Aufsichtsrat. GlaxoSmithKline ist mit neun Prozent, der Staatsfonds von Katar mit 3,5 Prozent beteiligt.

Den aktuellen Anteil von Dietmar Hopp enthält der Börsenprospekt nicht, nach Berechnungen der Zeitung „Handelsblatt“ dürfte er von rund 80 auf weniger als 60 Prozent geschrumpft sein. Je nach Umfang des US-Börsengangs werden sich die Anteile aller Aktionäre weiter verringern.

