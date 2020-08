Curevac-Investor appelliert an Politik

Tübingen.Das Tübinger Biotech-Unternehmen Curevac will nach seinem US-Börsenstart am vergangenen Freitag deutlich Personal und Produktionskapazität aufbauen. Man plane mit rund 200 neuen Arbeitsplätzen, größtenteils in Tübingen, sagte Curevac-Vorstandsmitglied Franz-Werner Haas. Das Unternehmen gehört bei der Suche nach einem Impfstoff gegen Sars-CoV-2 zu den Hoffnungsträgern.

Auch der Hauptinvestor – die dievini Beteiligungsgesellschaft mit dem Walldorfer SAP-Mitgründer Dietmar Hopp an der Spitze – hat sich zu Wort gemeldet. Neben Glückwünschen zu einem gelungenen Börsenstart stellte dievini Forderungen an die EU und die Bundesregierung: „Dievini weist lange schon darauf hin, in Europa und Deutschland ein viel stärkeres und innovationsfreundliches Kapitalmarktumfeld zu schaffen, damit die europäische Biotech-Industrie wachsen und gedeihen kann sowie Innovationen und Arbeitsplätze entstehen und erhalten bleiben“, hieß es in einer Mitteilung. Sie fordere eine Politik, die es für Investoren attraktiv mache, sich „an dieser zukunftsträchtigen aber auch risikoreichen Industrie zu beteiligen“.

„Curevac war eine der ersten Investitionen in unserem Portfolio“, wird Hopp in der Mitteilung zitiert. „Ich freue mich außerordentlich darüber, wie sich das Unternehmen im Laufe der Jahre entwickelt hat.“

Die Notierung an der US-Börse habe Vorteile über den Kapitalzufluss hinaus, sagte Curevac-Finanzchef Pierre Kemula. An einer Börse wie der Nasdaq mache die Platzierung international bekannter und helfe bei der globalen Suche nach Fachkräften. Selbst wenn das Kursfeuerwerk nun vorerst ein Ende fand – die Aktien büßten fast 15 Prozent ein –, konnten sich Erstzeichner über eine tragende Investition freuen: Seit Freitag hatte sich der Wert der Aktie in der Spitze mehr als verfünffacht. dpa/jor

