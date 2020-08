Curevac stellt Weichen für Börse

Tübingen/Boston.Jetzt könnte also alles in trockenen Tüchern sein. Das Tübinger Impfstoff-Unternehmen Curevac hat nun die Weichen für den US-Börsengang gestellt. Mehr als 13,3 Millionen Stammaktien bietet das Unternehmen nun für künftige Investoren an – damit strebt Curevac eine Kapitalerhöhung von 245 Millionen US-Dollar an. Umgerechnet sind das rund 209 Millionen Euro. Dieses Zeichnungsangebot machte Curevac in einer Mitteilung öffentlich. Neben den Stammaktien für neue Investoren will das Unternehmen den Zeichnern zudem die Möglichkeit einräumen, weitere bis zu knapp zwei Millionen Aktien zu erwerben. Der Preis je Aktie soll zwischen 14 und 16 Dollar betragen.

„Das Unternehmen hat die Notierung seiner Stammaktien an der Nasdaq Global Market unter dem Tickersymbol „CVAC“ beantragt“, schreibt die Firma. Den Antrag hatte Curevac bereits Ende Juli gestellt. Angaben zum genauen Zeitpunkt des Börsengangs an der US-Technologiebörse Nasdaq machte Curevac nicht – zu rechnen ist aber zwischen der Erstnotiz und dem Start üblicherweise mit einer Zeitspanne von rund vier Wochen.

Über den Börsengang gab es lange Zeit Spekulationen. Als das Unternehmen Anteile im Wert von 300 Millionen Euro an die staatseigene Bank KfW verkauft hatte, veröffentlichte zunächst die „Welt“ einen Brief aus dem Bundesfinanzministerium, in dem davon die Rede war. Hauptinvestor ist noch immer der Walldorfer SAP-Mitgründer Dietmar Hopp mit seiner Heidelberger Beteiligungsgesellschaft dievini.

Geld vom Bund und aus Katar

Das Geld aus dem Erlös des Aktienverkaufs solle etwa in die weitere Entwicklung eines Corona-Impfstoffs und die Erweiterung der Produktionskapazitäten investiert werden, heißt es. In einer kürzlich abgeschlossenen Finanzierungsrunde hatte Curevac rund 560 Millionen Euro von Investoren eingesammelt. Darunter sind der Bund und der britische Pharmariese GlaxoSmithKline (150 Millionen Euro) die wichtigsten. Auch der Staatsfonds von Katar hat sich beteiligt.

In dem Wertpapierprospekt, in dem das Unternehmen die Aktien anbietet, heißt es zudem, Dietmar Hopp werde eine bestimmte Anzahl von Stammaktien im Gesamtwert von 100 Millionen Euro kaufen. Der Prospekt weist auch die jüngsten Geschäftszahlen aus – die belegen, dass Curevac bislang enorme Verluste eingefahren hat. Für das erste Quartal 2020 wird ein Minus von knapp 24 Millionen Euro angegeben.

Wirtschaftlich gesehen ist es trotzdem ein guter Zeitpunkt für den Start an der Nasdaq. Erst vor kurzem hat der Mainzer Konkurrent Biontech im Zuge einer Kapitalerhöhung gut 440 Millionen Euro eingesammelt. Biontech ging im Oktober 2019 an die Börse – seitdem legte der Kurs um rund 550 Prozent zu.

Im Zuge der Forschungen zu einem Corona-Impfstoff erhielt Curevac in den vergangenen Monaten Unterstützung von vielen Seiten. Erst kürzlich machte das Unternehmen bekannt, einen 75-Millionen-Euro-Kredit von der Europäischen Investitionsbank (Bank der Europäischen Kommission) zu erhalten. Auch der US-amerikanische Elektroautobauer Tesla kooperiert mit den Tübinger Forschern – allerdings seit bereits mehr als einem Jahr. Zusammen haben sie ein Patent auf RNA-Mini-Fabriken. Diese Zusammenarbeit geschehe mit der deutschen Maschinenbau-Tochter Tesla Grohmann, die ihren Hauptsitz im rheinland-pfälzischen Prüm hat.

Durch den Börsengang wird sich die Struktur der Anteilseigner erneut verändern. Bisher hält der Bund rund 19 Prozent an Curevac und hat zudem Anspruch auf einen Sitz im Aufsichtsrat. GlaxoSmithKline ist mit neun Prozent, der Staatsfonds von Katar mit 3,5 Prozent beteiligt. Den aktuellen Anteil von Dietmar Hopp enthält der Börsenprospekt nicht, nach Berechnungen der Zeitung „Handelsblatt“ dürfte er von rund 80 auf weniger als 60 Prozent geschrumpft sein. (mit fas und dpa)

