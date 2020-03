Curevac will in Tübingen fertigen

Mannheim/Tübingen.Es ist ein Milliardenmarkt, und das Tübinger Pharmaunternehmen Curevac will sich einen bedeutenden Anteil daran sichern: Impfstoffe. Wie viel ein Mittel gegen das neuartige Coronavirus der Firma von Miteigentümer Dietmar Hopp einbringen würde, lässt sich nicht exakt beziffern. Allein in Deutschland gaben die Krankenkassen im Jahr 2018 nach Angaben des Verbands forschender Pharma-Unternehmen (VfA) allerdings rund 1,2 Milliarden Euro für Impfstoffe bei der sogenannten Regelleistung aus. Hinzu kommen privat gezahlte Leistungen etwa für eine Reiseimpfung. Der Darmstädter Pharmakonzern Merck erzielte im vergangenen Jahr eigenen Angaben zufolge mit dem Impfstoff Proquad gegen Masern, Mumps und Röteln weltweit einen Umsatz von rund zwei Milliarden Euro.

Technologien stehen schon bereit

Die Curevac-Suche nach einem Corona-Impfsoff hatte laut einem Medienbericht zwischen Deutschland und den USA für heftige Auseinandersetzungen gesorgt. US-Präsident Donald Trump hatte demnach versucht, Wissenschaftler aus Tübingen mit finanziellen Zuwendungen nach Amerika zu locken oder das Medikament exklusiv für sein Land zu sichern. Der Curevac-Hauptinvestor, die dievini Hopp BioTech Holding, stellt sich entschieden dagegen. Das sagte Christof Hettich, einer der dievini-Geschäftsführer und -Mitgründer, im Gespräch mit dieser Redaktion. Seine Aussage „Wir wollen einen Impfstoff für die ganze Welt entwickeln und nicht für einzelne Staaten“ wurde in nationalen und internationalen Medien zitiert, darunter auch von der „New York Times“.

Die Curevac-Forscher suchen derzeit nach einem Kandidaten für einen Corona-Impfstoff, der das menschliche Immunsystem zu einer Abwehrreaktion gegen das Virus anregen soll – ein sogenanntes mRNA-Produkt. Es stellt eine von drei möglichen Technologien dar, die Arzneimittelhersteller bei Impfstoffen nutzen. „Wir haben Technologie-Plattformen, die Basis für die meisten unserer Entwicklungen sind“, erklärt ein Sprecher der Tübinger Biotechfirma. „Für den Corona-Impfstoff haben wir also keine neuen Technologien erfunden, sondern arbeiten auf Grundlage bestehender.“

Wenn ein von Curevac entwickelter Impfstoff zugelassen werden sollte, soll er in Tübingen produziert werden. „Damit wir den Wirkstoff schnellstmöglich zur Verfügung stellen können, müssen wir, wenn es so weit ist, auch unsere Produktionskapazitäten ausbauen. Für eine weitere Produktionsanlage sind allerdings finanzielle Mittel nötig“, sagte der Unternehmenssprecher.

Die Europäische Union hat angekündigt, der Tübinger Firma mit bis zu 80 Millionen Euro bei der Entwicklung eines Mittels gegen das Coronavirus unter die Arme zu greifen. „Die EU hat deren Forschung früh unterstützt und wird nun wieder finanziell helfen“, teilte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen mit, nachdem sie und Forschungskommissarin Mariya Gabriel mit Curevac telefoniert hatten.

Curevac wird von CEPI, der Coalition for Epidemic Preparedness Innovations, gefördert. CEPI ist eine globale Allianz, die die Entwicklung von Impfstoffen finanziert und koordiniert. Gegen das Coronavirus sind mindestens 39 Impfstoffprojekte angelaufen. Das CEPI unterstützt neben Curevac zum Beispiel auch die US-Unternehmen Inovio, Moderna und Novavax. Also ist die Herstellung, zumindest wissenschaftlich, ein Wettrennen gegen die Zeit.

Mainzer Unternehmen im Rennen

Die Erprobung eines Impfstoffs etwa von dem US-Unternehmen Moderna mit Freiwilligen begann bereits am Montag. Curevac rechnet im Frühsommer mit entsprechenden Tests. Nach den Worten des VfA-Sprechers sei es aber nicht so wichtig, wer der Erste ist: „Es ist entscheidend, dass möglichst viele Dosen auf den Markt kommen.“

Auch der Mainzer Biopharma-Spezialist BioNtech will gemeinsam mit einem chinesischen Partner einen Impfstoff gegen die vom Coronavirus verursachte Krankheit Covid-19 entwickeln. BioNtech und Fosun Pharma in Schanghai hätten dazu gemeinsame klinische Studien vereinbart, so BioNtech. (mit dpa)

