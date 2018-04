Dämpfer für Handwerk

Anzeige

Mannheim.Die Konjunktur im Bezirk der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald hat im ersten Quartal 2018 eine Delle erhalten. Das teilte die Kammer mit mehr als 12 400 Mitgliedsbetrieben gestern mit. „Nicht mehr ganz so strahlend wie im Vorjahr, aber immer noch gut“, so kommentierte Kammerpräsident Alois Jöst die Zahlen. Denn laut der Frühjahrsumfrage von Ende März sei die Mehrheit der Betriebe (52,6 Prozent) nach wie vor mit der Geschäftslage zufrieden, so Jöst weiter. Doch seien derzeit weitaus mehr Handwerksbetriebe mit ihrer Geschäftslage unzufrieden (18,9 Prozent) als im Vorjahreszeitraum (10,5 Prozent).

Wichtig sei nun, wie es weitergehe, so der Kammerpräsident. Und da zeige sich eine positive Stimmung. Jöst verwies auf eine gute Auftragslage und hohe Auslastung der Betriebe. Angesichts der boomenden Konjunktur habe sich auch die Umsatzlage gegenüber dem Vorjahr entspannt. „Das große Problem des Handwerks ist und bleibt aktuell der Fachkräftemangel, was sich auch bei der Entwicklung der Beschäftigten bemerkbar machte“, so Jöst. Zwar hätten 8,7 Prozent der Betriebe neue Mitarbeiter eingestellt, zugleich verkleinerte sich die Personaldecke bei 6,6 Prozent der befragten Betriebe. 84,7 Prozent konnten ihren Mitarbeiterstamm halten. kla