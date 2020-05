Dahin sollen die Milliarden

Berlin.Die Corona-Krise kostet den Staat Milliarden. Viel Geld fließt in den kurzfristigen Erhalt von Arbeitsplätzen oder in die Ankurbelung des Konsums. Längst machen sich Wirtschaft, Politik und Forschung aber auch Gedanken darüber, wie mit dem Geld ein langfristiger Weg aus der Krise gestaltet werden kann.

Denn für längerfristige Investitionen in Bildung, den Klimaschutz oder die Infrastruktur ist aus Sicht mehrerer Wirtschaftsinstitute die Corona-Krise ein guter Zeitpunkt. „Wir sind an der Kreuzung zwischen Angebots- und Nachfrageschock“, sagte Michael Hüther, Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) in Köln am Donnerstag. „Insofern ist eine solche Situation auch eine Chance, bei aller Unsicherheit Investitionen zu bündeln.“ Gemeinsam mit dem Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung der Hans-Böckler-Stiftung, der Universität Mannheim sowie dem Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin (DIW) legte Hüther Vorschläge vor, wo aktuell welche Ausgaben hilfreich seien.

Die Autoren fordern die Bundesregierung auf, öffentliche und private Investitionen unter anderem in den Bereichen Gesundheit, Umwelt und Bildung zu stärken. Kurzfristige Maßnahmen, die vor allem den Konsum ankurbeln sollen, kommen in dem Papier nicht vor.

Stattdessen sollten Unternehmen dabei unterstützt werden, schneller auf klimaneutrale Technologien umzurüsten. Die frei gewordenen Kapazitäten etwa in der Industrie böten eine gute Voraussetzung, schreiben die Autoren. Besonders der Bereich der frühen Bildung und Betreuung müsse zudem deutlich ausgebaut werden. dpa

