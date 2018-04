Daimler baut Produktion in USA aus

Stuttgart/Tuscaloosa.Daimler baut seine Produktion in den USA massiv aus und schafft mehrere hundert neue Arbeitsplätze. In ihrem Pkw-Werk in Tuscaloosa im US-Bundesstaat Alabama werden die Stuttgarter künftig fünf statt bisher drei Mercedes-Modelle bauen. In den nächsten Jahren sollen dort 1400 neue Jobs entstehen. Zwischen 2010 und 2014 steckt der Konzern 2,4 Milliarden Dollar (rund 1,75 Milliarden Euro) in den

...

Sie sehen 18% der insgesamt 2258 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Samstag, 22.10.2011