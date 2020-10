Daimler- Chef verteidigt Hybride

Frankfurt.Mit einem Punkte- und Belohnungssystem will Daimler-Vorstandschef Ola Källenius Fahrerinnen und Fahrer von Mercedes-Plug-In-Modellen animieren, „das Produkt richtig zu nutzen“ und die Möglichkeiten für elektrisches, emissionsfreies Fahren optimal auszuschöpfen. „Wir wollen ein Punktesystem einführen als Belohnung dafür, dass Kunden so Strom laden, wie sie laden sollten“, sagte Källenius am Montagabend in einer Web-Konferenz des Internationalen Clubs Frankfurter Wirtschaftsjournalisten.

„Weg von fossilen Brennstoffen“

Der Daimler-Chef reagiert damit auf Kritik, dass oft große und schwere Plug-In-Hybrid-Fahrzeuge viel zu wenig im Elektromodus betrieben werden und stattdessen mit Benzinmotoren bei relativ hohem Verbrauch und CO2-Ausstoß fahren. Mittlerweile könnten mit Plug-In-Hybriden aus Stuttgart bis zu 100 Kilometer elektrisch zurückgelegt werden. Das sei für die meisten Nutzer ausreichend, sagt Källenius. „Damit können fast alle Besitzer solcher Modelle CO2-frei fahren.“

Er sei überzeugt, dass dies mit steigender Reichweite der Fahrzeuge auch geschehe. Schließlich hätten solche Kunden praktisch ein Elektro-Auto in einem Auto mit Verbrennungsmotor. „Wir sollten Plug-In-Hybride nicht kaputt reden. Wir brauchen solche Autos minimum noch dieses Jahrzehnt.“ Vor allem für zwei Drittel der Menschen, die außerhalb von Städten lebten, seien diese Fahrzeuge wichtig.

Generell will Mercedes die Flotte unter dem Motto „Electric first“ weiter konsequent auf reine Elektro-Antriebe ausbauen. Die Produktionskurve für reine Elektro- und Plug-In-Fahrzeuge zeige derzeit „sehr steil“ nach oben. Bei manchen Modellen seien die Wartezeiten für die Kunden aber immer noch zu lang. „In der Luxus-Klasse ist auch Nachhaltigkeit ein Markenversprechen, wir müssen auch die großen Fahrzeuge CO2-frei machen“.

Sein Unternehmen glaube an das Pariser Klimaabkommen. „Wir müssen in den nächsten drei Jahrzehnten weg von fossilen Brennstoffen. Bei Daimler haben wir mental den Hebel umgestellt. Bis 2030 werden wir CO2-neutral produzieren.“ Ziel müsse auch eine komplette Kreislaufwirtschaft in der Automobilproduktion sein. „Schon heute kann ein Mercedes zu 95 Prozent recycelt werden“, behauptet Källenius. In den nächsten zehn Jahren wolle Daimler Wachstum und Ressourcenverwendung entkoppeln. „Langfristig muss man für alles, was im Auto verbaut wird, eine Kreislaufwirtschaft hinbekommen.“

Generell gehe es längst nicht mehr um die Frage ob Nachhaltigkeit, Klimaschutz und auch Digitalisierung notwendig seien, sondern wie man dahin komme. „Es gibt kein Zurück, die Bewegung in diese Richtung nimmt immer mehr Fahrt auf“. Dabei bleibe Daimler Technologie-offen, auch wenn die Batterie-Elektrik aus Kostengründen und wegen der schneller verfügbaren Infrastruktur für die nächsten fünf bis zehn Jahre Priorität habe.

Brennstoffzellen-Bus kommt

Aktuell sieht Källenius vor allem bei Lkw und Bussen Potenzial für Wasserstoff und damit für die Brennstoffzelle. Ende 2022, Anfang 2023 werde Daimler einen Brennstoffzellen-Bus für den Stadtverkehr auf den Markt bringen. Für die geschäftliche Entwicklung bei Daimler ist Källenius zuversichtlich, man sei wieder auf einem deutlichen Weg nach oben. „Die Märkte kehren zurück, vor allem die Entwicklung in China ist bemerkenswert.“ Auch er selbst sei darüber erstaunt.

Seit Monaten verzeichne Mercedes in China zweistellige Wachstumsraten. Alles spreche dafür, dass die Nachfrage dort robust bleibe. In den USA, in Europa und den Schwellenländern lägen die Zahlen aber nach wie vor deutlich unter dem Vorjahr. Aber einen Absturz wie im zweiten Quartal gebe es in diesen Regionen nicht mehr. „Wir sehen die Rückkehr zur Normalität.“

