Daimler fährt im Gegenwind

Stuttgart.Mit neuer Struktur, selbstständigen Sparten und Jobgarantien für alle Mitarbeiter in Deutschland formiert sich der Autobauer Daimler angesichts des Wandels in der Branche neu. Für Autos und Vans soll es von 2020 an die Mercedes-Benz AG geben, wie der Stuttgarter Konzern gestern mitteilte. Bei der Daimler Truck AG wird das Geschäft mit Lastwagen und Bussen zusammengefasst. Die Finanzdienstleistungssparte als dritte Säule, die rechtlich eigenständig ist, soll zudem schon 2019 in Daimler Mobility AG umbenannt werden. Den Mitarbeitern in Deutschland hat der Konzern zugesichert, ihre Jobs bis mindestens Ende 2029 zu erhalten.

Im vergangenen Jahr hatte Daimler mit Rekordzahlen geglänzt, zuletzt wuchsen allerdings die Probleme. Im zweiten Quartal rutschte der Gewinn wegen hoher Sonderkosten ab – und die Aussichten in der wichtigen Kernsparte Mercedes-Benz sind weiter mau. „Der Gegenwind ist enorm“, sagte Vorstandschef Dieter Zetsche (Bild). Aber man komme voran.

Einen hohen dreistelligen Millionenbetrag soll das „Projekt Zukunft“ kosten, über das die Aktionäre im Mai kommenden Jahres noch abstimmen müssen. Daimler hatte die Pläne für den Konzernumbau 2017 bekannt gemacht und seither eingehend geprüft, wie es hieß. Nun hätten Vorstand und Aufsichtsrat ihr Okay gegeben.