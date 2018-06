Daimler-Gewinnwarnung zieht den Dax runter

Anzeige

Frankfurt/Main (dpa) - Sehr hohe Kursverluste bei Auto-Aktien nach einer Gewinnwarnung von Daimler haben den Dax unter 12 600 Punkte gedrückt. Gegen Mittag verlor der deutsche Leitindex 0,93 Prozent auf 12.577,48 Punkte. Die Daimler-Papiere sackten um mehr als 4 Prozent ab.

Die zur Wochenmitte erreichten neuen Rekorde an der US-Technologiebörse Nasdaq gaben Technologiewerten in Deutschland anfangs noch Rückenwind, der aber nicht lange anhielt. So stand der TecDax zuletzt 0,57 Prozent tiefer auf 2814,77 Punkten. Für den MDax der mittelgroßen Unternehmen ging es um 0,54 Prozent abwärts auf 26 387,29 Punkte. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone verbuchte ein Minus von 0,60 Prozent auf 3418,95 Punkte.

Am Nachmittag rücken Konjunkturdaten aus den USA in den Fokus. Dabei dürften Investoren vor allem darauf schauen, ob sich der internationale Handelskonflikt negativ niederschlägt.