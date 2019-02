Daimler: Pläne sind massive Belastung

Der Daimler-Konzern, mit dem Lkw-Motorenwerk und Evobus Mannheims größter Arbeitgeber, hat die EU-Pläne von Anfang an scharf kritisiert. Schon als der Ministerrat kurz vor Weihnachten 2018 für die neuen CO2-Grenzwerte gestimmt hatte, ging Daimler auf die Barrikaden – und tut es bis heute. Die Vorgaben gingen „weit über das technisch Leistbare und wirtschaftlich Sinnvolle hinaus“, teilt das Unternehmen mit.

Auf Hersteller und Kunden kämen „massive finanzielle und technologische Belastungen zu“. Führende Daimler-Manager hatten Anfang November 2018 in einem Brief an die EU große Bedenken geäußert. Auch alle Betriebsratsvorsitzenden an den Lkw-Standorten Mannheim, Wörth, Gaggenau und Kassel unterschrieben. Der Mannheimer Betriebsratschef Joachim Horner begrüßt zwar, dass die CO2-Grenzwerte weniger streng ausgefallen sind, als zunächst beabsichtigt: „Trotzdem sind die Ziele anspruchsvoll und eine Herausforderung, der wir uns stellen werden.“ Man werde die Vorgaben nun genau anschauen.

Im Mannheimer Werk von Evobus werden seit Anfang des Jahres parallel zu Diesel-Modellen Stadtbusse mit Elektroantrieb gefertigt, die etwa schon in Heidelberg unterwegs sind. Im Lastwagen-Geschäft testet Daimler den elektrisch fahrenden eActros. Eines von bundesweit zehn Modellen ist für eine Spedition zwischen Großkraftwerk und Hafen in Mannheim unterwegs. jung

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 20.02.2019