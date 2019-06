Daimler rudert zurück

Stuttgart.Autobauer Daimler rechnet wegen steigender Kosten für die Bewältigung der Dieselaffäre (siehe Artikel „Branche voller Baustellen) mit einem geringeren Ergebnis als geplant. Weil der Konzern im zweiten Quartal einen hohen dreistelligen Millionen-Euro-Betrag für behördliche Verfahren und Maßnahmen um Dieselautos von Mercedes-Benz zurückstellt, dürfte das Konzernergebnis vor Zinsen und Steuern im Gesamtjahr nun nur noch etwa auf Höhe des Vorjahres liegen. Das teilte der Dax-Konzern überraschend am Sonntag in Stuttgart mit. Bisher hatte Daimler mit einer leichten Zunahme des Ergebnisses gerechnet, das hätte ein Plus von fünf bis 15 Prozent bedeutet. Die Vans-Sparte mit den kleinen Nutzfahrzeugen dürfte in diesem Jahr einen operativen Verlust einfahren statt einen kleinen Gewinn.

Am Freitag erst hatte das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) einen Rückruf für Modelle vom Typ Mercedes-Benz GLK 220 angeordnet. Das KBA habe im Rahmen seiner Untersuchungen von verschiedenen Herstellern bei diesen Mercedes-Modellen der Euro-5-Norm eine unzulässige Abschalteinrichtung der Abgasreinigung festgestellt, erklärte das Bundesverkehrsministerium. dpa

© Mannheimer Morgen, Montag, 24.06.2019