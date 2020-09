Daimler stellt ab 2021 vollelektrischen Lkw in Wörth her

Mannheim.Die Daimler Truck AG wird ab 2021 den vollelektronischen Lkw E-Actros am Standort Wörth in Serie herstellen. Das gab Stefan Buchner, Leiter des Bereichs Mercedes-Benz Lkw, am Mittwochvormittag auf einer Veranstaltung bekannt. Die Batterien für den E-Actros werden in Mannheim hergestellt. 2016 stellte Mercedes-Benz Trucks den schweren Elektro-Lkw vor, in den letzten vier Jahren wurde seine Alltagstauglichkeit getestet. Offen war bis heute, an welchem Standort die E-Actros-Produktion stattfinden soll.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 23.09.2020