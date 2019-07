Daimler und Bosch parken autonom

Stuttgart.Fahrerlose Autos könnten bald womöglich ganz allein in Parkhäusern ein- und ausparken – zumindest an einem Standort in Deutschland dürfen sie das bereits jetzt. Vor zwei Jahren hatten Bosch und Daimler im Stuttgarter Mercedes-Benz-Museum ein Pilotprojekt für das sogenannte automatisierte Parken vorgestellt. Nun haben sie die offizielle Zulassung der Verkehrsbehörden dafür erhalten – als erstes voll automatisiertes fahrerloses Parksystem weltweit, wie beide Konzerne am Dienstag betonten. Auf der fünfstufigen Skala des autonomen Fahrens ist das Stufe vier.

Die Fahrzeuge können und dürfen tatsächlich ohne Fahrer am Steuer durch das Parkhaus navigieren. Das war zwar auch bisher möglich, wie Bosch und Daimler schon bei der Projektvorstellung vor zwei Jahren demonstrierten. Es musste allerdings immer ein Mensch in der Nähe sein, der die Fahrt zur Not stoppen konnte. Genau dies ist nun künftig nicht mehr notwendig, wenn das Fahrzeug ganz allein von der Parkhaus-Einfahrt über verschiedene Etagen auf den Parkplatz und wieder zurück fährt. „Das Auto parkt sich selbst“, fasste Bosch-Projektleiter Rolf Nicodemus zusammen.

Gesteuert wird es von der Sensortechnik im Parkhaus, die das Ziel vorgibt, Hindernisse wie andere Autos und Fußgänger erkennt und das Fahrzeug über dessen Fahrerassistenzsystem entsprechend beschleunigt, lenkt und bremst. Das Auto steuert sich also streng genommen nicht selbst, sondern wird vom Parkhaus-Computer gesteuert – ungefähr in Schrittgeschwindigkeit.

Fünf-Prozent-Anteil gesichert

Daimler bekommt unterdessen knapp eineinhalb Jahre nach dem Einstieg von Geely einen weiteren Großinvestor aus China. Mit der Beijing Automotive Group (BAIC) steigt erneut ein chinesischer Autokonzern als Investor bei Daimler ein. BAIC, seit vielen Jahren Kooperationspartner der Stuttgarter in China, hat sich fünf Prozent gesichert, wie beide Unternehmen mitteilten. Neben einer direkten Beteiligung von 2,48 Prozent habe man das Recht auf den Erwerb weiterer Stimmrechte in Höhe von 2,52 Prozent, erläuterte BAIC. Mit dem Anteilserwerb werde die bisherige Zusammenarbeit unterstrichen und gestärkt. Geely hatte Anfang 2018 knapp zehn Prozent der Daimler-Anteile erworben und ist seither größter Einzelaktionär. dpa

