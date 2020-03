Daimler unterbricht Produktion

Zylinderkopf-Montage im Mannheimer Werk für Nutzfahrzeuge. © Daimler

Mannheim.Hinter den Kulissen von Daimler muss es am Dienstag eine Krisensitzung nach der anderen gegeben haben. Am späten Nachmittag schließlich die Nachricht: Daimler unterbricht wegen des Coronavirus einen Großteil der Produktion und die Arbeit in Teilen der Verwaltung – zunächst für zwei Wochen. Betroffen sind europäische Auto-, Transporter- und Nutzfahrzeugwerke. Der Mannheimer Standort eingeschlossen, wie eine Konzernsprecherin bestätigt. Dort werden Lastwagen-Motoren und Busse (Evobus) gebaut.

„Dieser Schritt ist richtig und wichtig“, sagt der Betriebsratsvorsitzende Joachim Horner dieser Redaktion. „Es war den Beschäftigten nicht mehr zu vermitteln, dass das öffentliche Leben zwar fast stillsteht – sie aber weiterhin gemeinsam in den Werkshallen arbeiten sollen.“ Über den genauen Zeitplan macht Daimler keine Angaben. Wie zu hören ist, soll die Produktion in Mannheim ab Montag unterbrochen werden.

Größter Arbeitgeber der Stadt

Bis dahin ist noch viel zu tun. Einfach Licht aus und Tür abschließen – so läuft es nicht. Eine Produktion herunterzufahren, ist aufwendig und braucht Zeit. Hinterher wird es ohne eine Notbesetzung nicht gehen. Für solche Fälle will Daimler Vorkehrungen zum Schutz vor Infektionen verschärfen. Ob es bei den zwei Wochen Unterbrechung bleibt, ist offen. „Eine Verlängerung hängt von der weiteren Entwicklung ab“, teilt der Konzern mit. Daimler wird dieser Schritt jedenfalls eine Menge Geld kosten. Wie viel, das wagt in der Stuttgarter Zentrale niemand vorherzusagen. Am Mannheimer Standort sind insgesamt rund 8600 Menschen beschäftigt, Daimler ist der größte Arbeitgeber der Stadt. Die Zahl der betroffenen Mitarbeiter, die demnächst zuhause bleiben müssen, ist noch unklar. Ebenso soll erst in den nächsten Tagen bekannt gegeben werden, welche Lösungen für sie gefunden worden ist.

Durch die Ausbreitung des Coronavirus hat Daimler mit Lücken in den globalen Lieferketten zu kämpfen, Teile für die Produktion sind teilweise schwer oder überhaupt nicht mehr zu beschaffen. Vorrangig geht es darum, die Mitarbeiter vor einer möglichen Ansteckung durch das Virus zu schützen. Und gleichzeitig soll diese Entscheidung dazu beitragen, Daimler auf eine vorübergehend schwächere Nachfrage vorzubereiten und „die Finanzkraft des Unternehmens zu sichern“.

Die Coronavirus-Pandemie trifft auch andere Autokonzerne: Wie Daimler unterbricht Volkswagen die Produktion in zahlreichen Werken. Konzerntochter Audi fährt am Standort Neckarsulm die Produktion schrittweise bis zu diesem Wochenende herunter. Die aktuelle Lage zwinge dazu, wird Audi-Vorstandsmitglied Peter Kössler in einer Mitteilung zitiert. Opel fährt die Produktion im Stammwerk Rüsselsheim herunter. Ford wird ab Donnerstag an den deutschen Standorten in Köln und Saarlouis die Bänder stoppen. (mit dpa)

