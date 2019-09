Daimler verkauft 14 Prozent mehr

Stuttgart.Daimler macht beim Autoverkauf in einem bisher schwierigen Jahr wieder Boden gut. Im August verkaufte der Konzern von seiner Stammmarke Mercedes-Benz 177 819 Autos – 14 Prozent mehr als im schwachen Vorjahresmonat. Vor allem in Deutschland und in den USA konnte Mercedes zulegen, auch in China ging es weiter bergauf.

Nach acht Monaten steht für Mercedes aber weiter ein Verkaufsrückgang von 0,7 Prozent auf 1,5 Millionen Autos zu Buche. Vor allem die Einführung von neuen Modellen in den Kompaktklassen hatte im ersten Halbjahr belastet, auch neue Versionen von sportlichen Geländewagen (SUV) und Probleme beim Produktionsanlauf in den USA hatten die Verkäufe geschmälert. Im August zog der Absatz von SUV-Modellen erstmals in diesem Jahr wieder an. dpa

