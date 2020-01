„Damit kann ich tapezieren“

Rhein-Neckar.„Für jeden kleinen Lutscher, den sich die Kinder kaufen, muss ich jetzt einen Zettel ausdrucken“, klagt Thomas Stahl. Für den Inhaber des Café d’Ors im Mannheimer Stadtteil Schwetzingerstadt ist die neu eingeführte Bonpflicht „eine Katastrophe“. Seit diesem Jahr sind Händler gesetzlich dazu verpflichtet, ihren Kunden unaufgefordert einen Bon auszudrucken.

„Über 90 Prozent meiner Kundschaft wollen den Zettel aber gar nicht“, erklärt Stahl, „damit kann ich jetzt meine Wände tapezieren“. Für den Bäckermeister ist die Belegpflicht, die eingeführt wurde, um Steuerbetrug einzudämmen, auch eine finanzielle Belastung. Die monatlichen Mehrkosten an Papierrollen für die Kasse würden sich auf bis zu 500 Euro belaufen, schätzt Stahl und kündigt im Gespräch mit dieser Zeitung an, die Preise seiner Brote und Brötchen deshalb etwas anheben zu müssen. „Leider muss ich die Kosten an die Kunden weitergeben.“

Auch beim Mannheimer Backhaus Döringer sorgt das „Kassengesetz für mehr Steuergerechtigkeit“, so der offizielle Titel, für Kopfschütteln. „Wir wehren uns gegen den Generalverdacht der Steuerhinterziehung, unter den die Bonpflicht den Einzel- und Lebensmittelhandel stellt. Zumal wir schon jetzt digitalisierte Kassensysteme haben, die durch die Finanzverwaltung eng überwacht werden“, sagt Nicole Döringer-Kypke. Die Geschäftsführerin des Backhauses ärgert sich, dass „über 97 Prozent der Bons“ auf der Ladentheke liegenbleiben. „Wir versuchen in unserem Betrieb, dem Klimaschutz eine hohe Priorität zu geben. Umso mehr frustriert solch eine unsinnige Maßnahme wie die Bonpflicht“, sagt Döringer-Kypke.

Hürden der Technik

Peter Görtz ist Mitinhaber und Geschäftsführer der Ludwigshafener Bäckereikette Görtz, die ein Netz von 180 Filialen in der Region hat. Die Diskussion über die Belegpflicht hält er für unnötig: „Das ist jetzt ein Gesetz, mit dem man sich arrangieren muss, auch wenn es nicht immer einfach ist.“ Dass die Politiker denken, Unternehmen wie das seine würden betrügen, und sie unter Generalverdacht stellen, findet Görtz schade. „Unsere Kassen sind doch ohnehin revisionssicher. Da wird jede Buchung lückenlos erfasst, jeder Bon kann noch Jahre später ausgedruckt werden“, so Görtz.

Zwar muss der Bon nicht zwingend gedruckt werden, sondern kann auch per E-Mail an den Kunden geschickt werden, doch für Peter Görtz ist das bislang nur graue Theorie: „Uns ist nicht bekannt, wie das technisch gehen soll. Außerdem müssten wir dann alle Kunden aufwendig nach ihrer E-Mail-Adresse fragen.“ Auch in anderen Branchen wird die Kritik über die Bonpflicht laut. Die Freie Apothekerschaft sieht darin „ein Bürokratie- und Kostenmonster für kleine und mittlere Betriebe“. In einer Pressemitteilung gibt der Verein mit Sitz im pfälzischem Herxheim an, eine Petition gegen das Belegausgabegesetz im Bundestag einzureichen.

Steuerexperte will Ausnahmen

„Jedes Jahr gehen dem Staat rund zehn Milliarden Euro Steuereinnahmen durch Betrug durch die Lappen, das soll sich jetzt ändern“, erklärt Thomas Eigenthaler. Der Vorsitzende der Deutschen Steuer-Gewerkschaft plädiert aber dafür, dass Beträge unter fünf Euro von der Belegpflicht ausgenommen werden. In anderen EU-Staaten gilt die Bonpflicht schon lange. Dort wird der Kassenzettel häufig elektronisch übermittelt. „Da ist Deutschland technisch etwas hinterher.“

Eigenthaler sieht nicht nur beim Thema Digitalisierung, sondern auch bei der Kommunikation Nachholbedarf. „Wenn so ein Gesetz eingeführt wird, von dem alle Bürger betroffen sind, muss der Staat im Vorfeld besser aufklären.“ Dass mehr gedruckte Zettel automatisch eine größere Umweltbelastung bedeuten, sieht Eigenthaler nicht so: „Jeder Händler kann sich Ökopapier für die Kasse besorgen.“ (mit dpa)

