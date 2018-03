Anzeige

Bonn.Die Steuerreform in den USA hat der Deutschen Telekom einen satten Gewinnsprung beschert. Der Überschuss stieg 2017 um knapp 30 Prozent auf 3,5 Milliarden Euro, wie der Konzern mitteilte. Allein 1,7 Milliarden davon stammten aus der Neubewertung von Steuerpositionen bei der Mobilfunk-Tochter T-Mobile US infolge der von US-Präsident Donald Trump angestoßenen Senkung der Steuersätze für Unternehmen. Ohne die bilanzielle Schützenhilfe hätte ein Gewinnrückgang in den Büchern gestanden. „Danke auch an Donald“, sagte Telekom-Chef Tim Höttges.

Insgesamt läuft es rund in dem Konzern mit seinen 217 000 Mitarbeitern. „Wir haben es geschafft, unser Wachstum robust aufzustellen“, sagte Vorstandschef Höttges, der am Vorabend eine vorzeitige Vertragsverlängerung bis 2024 erhalten hatte. „In Europa wachsen wir, in Deutschland wachsen wir, in den USA wachsen wir.“ Den Umsatz steigerte die Telekom um 2,5 Prozent auf 74,9 Milliarden Euro, hieß es. Treiber war das Geschäft der US-Mobilfunktochter, deren Geschäft brummt.

Allerdings herrscht nicht überall eitel Sonnenschein bei dem ehemaligen Staatskonzern. So bleibt die Großkundentochter T-Systems mit rund 37 000 Mitarbeitern das Sorgenkind.