„Das Abholangebot ist eine gute Alternative“

Mannheim.Handelsexperte Kai Hudetz hält Click & Collect, das Bestellen daheim und Abholen beim Händler, für ein unverzichtbares Service-Angebot des Einzelhandels – erst recht jetzt in der Pandemie.

Herr Hudetz, hilft es dem Handel, dass Click & Collect trotz Lockdown möglich ist?

Kai Hudetz: Click & Collect ist für die Händler vor Ort derzeit die einzige Möglichkeit, sich gegenüber den großen Online-Plattformen zu differenzieren. Es ist wichtig, dass sie ihre Waren noch anbieten können. Sonst besteht die Gefahr, dass nur noch bei Amazon, Otto, Zalando und Co. bestellt wird. Für die Kundinnen und Kunden ist Click & Collect bequem, weil sie schnell an die Ware kommen und das Abholen meist mit anderen Erledigungen verbinden. Und sie müssen nicht auf den Paketboten zu Hause warten. Außerdem entfallen in der Regel die Versandkosten, das ist natürlich auch ein großer Vorteil aus Kundensicht.

Also geht es der Kundschaft vor allem um mehr Bequemlichkeit?

Hudetz: Jetzt in der Pandemie kommt auch noch der Sicherheitsaspekt dazu: Ich muss nicht durch den ganzen Laden laufen, sondern kann meine bereits bezahlte Bestellung direkt abholen. Momentan sehen wir aber auch das Bedürfnis der Konsumentinnen und Konsumenten, dem regionalen Handel treu zu bleiben und unter die Arme zu greifen. Natürlich werden die Online-Möglichkeiten derzeit genutzt wie noch nie. 2020 sind die Umsätze im Internet so start angestiegen wie sonst über zwei bis drei Jahre. Aber viele haben bei ihrer Online-Bestellung ein schlechtes Gewissen – Click & Collect beim Händler ihres Vertrauens ist deshalb für sie eine gute Alternative.

Kann Click & Collect die Umsätze geschlossener Läden retten?

Hudetz: Es gibt Unternehmen, deren Bestellungen schon zu 50 oder 80 Prozent direkt abgeholt werden. Das kann in vielen Branchen, ob bei Elektromärkten oder auch bei Modehändlern, funktionieren. Neue Kundinnen und Kunden wird ein Händler dadurch kaum bekommen, aber es ist ein ganz wichtiges Instrument, um die bestehende Kundschaft zu binden. Click & Collect ist ein relevanter Umsatz-Faktor.

Ist das Abholen wirklich sicher?

Hudetz: Der Einzelhandel hat sich sehr gut auf die Situation vorbereitet, sie kam ja auch nicht überraschend. Seit dem letzten Lockdown haben die großen Unternehmen den Service ausgerollt und verbessert. dm zum Beispiel hat im Frühjahr Click & Collect erfolgreich eingeführt, obwohl ja die Drogeriemärkte geöffnet waren. Aber für Käufer mit der Angst vor einer Ansteckung im Laden ist das ein wichtiges Angebot, das dm auch seitdem beibehalten hat. Was natürlich vermieden werden sollte, sind lange Schlangen. Wer sich nicht sicher fühlt, kommt nicht wieder.

Wie funktionieren die Retouren?

Hudetz: Wir haben in unseren Studien festgestellt, dass eine bequeme Rückgabe sehr wichtig ist. Und der Service, bestellte Ware wieder vor Ort zurückgeben zu können, ist ein großer Vorteil von Click & Collect, allein schon weil das umständliche Verpacken der Ware entfällt. Wir beobachten aber auch, dass die Online-Versender nicht untätig sind und vermehrt bequemere Rücksende-Varianten anbieten. Das heißt wiederum für stationäre Händler, dass sie eine möglichst komfortable Retouren-Annahme anbieten müssen, sonst sind sie im Nachteil gegenüber den Online-Plattformen.

Braucht es für diesen Abholservice ein Online-Standbein?

Hudetz: Es geht auch telefonisch oder mit einem guten Social-Media-Angebot oder über WhatsApp. Die Einzelhändler sind in der Pandemiezeit erfinderisch geworden – und laufen zum Beispiel mit der Videokamera durch den Laden, um die Produkte zu zeigen. Es ist wichtig auszuprobieren, zu verstehen, was funktioniert. Und nicht den Kopf in den Sand zu stecken.

Was macht Click & Collect aus?

Hudetz: Es ist schon seit einigen Jahren der wichtigste Service zur Verknüpfung von stationärem und Online-Handel. Die Kundschaft wird immer anspruchsvoller. Online-Plattformen liefern teilweise am selben Tag schon aus und haben eine riesige Auswahl. Gerade im Modebereich mit unzähligen Farbvarianten und Größen sind Kundinnen und Kunden schnell enttäuscht, wenn eine bestimmte Variante schon ausverkauft ist und man umsonst in den Laden gekommen ist. Über das Bestellen oder Reservieren vorab ist sichergestellt, dass das gewünschte Produkt auf jeden Fall verfügbar ist.

Und nach der Pandemie?

Hudetz: Click & Collect ist ein Service, der zunehmend erwartet wird. Corona beschleunigt diesen Trend. Er muss aber eine hohe Geschwindigkeit und Verlässlichkeit bieten. Alles muss bis ins Detail stimmen. Wer Click & Collect nicht anbietet, wird auch über die Pandemie hinaus große Schwierigkeiten haben.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 13.01.2021