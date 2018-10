Das Erfolgsmodell kommt in die Jahre

Berlin.Die Stimmung in Deutschland gegen Ende des Jahres 1918 ist geladen. Auf den europäischen Schlachtfeldern geht der Erste Weltkrieg seinem Ende entgegen, die Gesellschaft ist sozial gespalten und radikalisiert. In diesem Umfeld machen sich Unternehmer und Fabrikbesitzer ernsthaft Sorgen um ihre wirtschaftliche Zukunft – und entscheiden sich auch aus Angst vor Arbeiteraufständen für einen ebenfalls revolutionären Schritt: Vor 100 Jahren verabredeten der Industrielle Hugo Stinnes und Gewerkschaftsführer Carl Legien die Sozialpartnerschaft, die ein neues Zeitalter einleitet. Heute erinnert ein offizieller Festakt in Berlin unter anderem mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier an den Pakt.

Nur Bosse und Beschäftigte

Kernstück des Abkommens vom 5. November 1918 ist die heute noch geltende Tarifautonomie. Seither handeln Bosse und Beschäftigte die Arbeitsbedingungen untereinander aus – und die Politik hält sich raus. „Die Arbeitgeber sicherten den Gewerkschaften den Acht-Stunden-Tag und Tarifverträge zu und erhielten dafür im Gegenzug eine Existenzgarantie“, sagt der Wirtschaftshistoriker Werner Plumpe.

Löhne und Gehälter orientieren sich seither an der Produktivität der Betriebe. Das lief zwar niemals konfliktfrei. Auch in Deutschland gab es große Streikwellen, vor allem 1984, als die IG Metall die 35-Stunden-Woche durchsetzen konnte. Aber die Tarifpolitik hatte immer auch den wirtschaftlichen Erfolg der Betriebe im Blick: Die Arbeitskosten sollten die Wettbewerbsfähigkeit nicht beeinträchtigen. Dieses weltweit einmalige Zusammenspiel ist ein wesentlicher Grund für den anhaltenden Exporterfolg der deutschen Wirtschaft – und es bewährt sich im Prinzip noch heute, so die Einschätzung des Leiters der Grundsatzabteilung beim Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB), Thomas Fischer.

„Wenn es ganz arg kommt, funktioniert die Sozialpartnerschaft am Ende doch“, sagt Fischer. Tatsächlich hat die Sozialpartnerschaft mit ihren Tausenden Tarifverträgen Deutschland befriedet. Im Vergleich zu Großbritannien oder den südeuropäischen Ländern sind Streiks eher selten. Wochenlange Arbeitskämpfe wie bei den Streiks der Lokführer in den vergangenen Jahren, sind die Ausnahme. Ingo Kramer, Chef des Arbeitgeber-Spitzenverbands BDA, hofft wohl auch deshalb auf eine Renaissance der Tarifautonomie.

„Wir Sozialpartner müssen auch zukünftig dafür sorgen, dass sich Betriebe im Wettbewerb behaupten können und die Belegschaften fair am ökonomischen Erfolg beteiligt werden.“ Letzteres jedoch wird für viele Niedriglöhner wie Hohn klingen. Das Erfolgsmodell zeigt nämlich bedrohliche Risse. So laufen den Tarifpartnern seit den 90er Jahren des vergangenen Jahrhunderts die Mitglieder weg. Die Mitgliederzahl der Gewerkschaften ging seit der Wiedervereinigung von zehn Millionen auf sechs Millionen zurück. Und viele Betriebe verließen ihren Arbeitgeberverband, weil sie sich keinem Flächentarifvertrag unterordnen wollten.

Vor allem in den Dienstleistungsbranchen mit vielen kleinen Anbietern tendiert die Tarifbindung gegen Null. Auch die Agenda 2010 hat das Image der Sozialpartnerschaft beschädigt. Damit einher ging laut DGB eine wachsende Zahl schlecht bezahlter Beschäftigungsverhältnisse. „Wer unter prekären Bedingungen arbeitet, wird leider seltener Mitglied einer Gewerkschaft“, sagt Fischer. Eine starke Organisation sei aber die Voraussetzung für eine funktionierende Sozialpartnerschaft. Die Gewerkschaften wollen wieder mehr Mitglieder werben, zum Beispiel durch die Unterstützung von Solo-Selbstständigen.

„Stärkere Spaltung“

Doch selbst der DGB räumt ein, dass die Sozialpartnerschaft inzwischen dreigeteilt ist. Unverändert tariftreu zeigten sich der öffentliche Dienst und die großen Exportunternehmen. Im industriellen Mittelstand habe sich aus der Sozial- eine Konfliktpartnerschaft entwickelt und in der Dienstleistungswelt sei sie noch gar nicht angekommen. Wissenschaftler Plumpe sieht die Zukunft eher skeptisch. „Wir werden künftig eine stärkere Spaltung erleben“, vermutet der Forscher, „in Folge der Digitalisierung gehen industrielle Arbeitsplätze verloren, ohne dass neue entstehen.“

