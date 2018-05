Das Gartenhaus kommt aus dem Netz

In Deutschland tut sich Hornbach bei der Standortsuche schwer, das Netz an Baumärkten ist schon dicht. Die Umsätze auf dem Heimartmarkt legten nur um 1,5 Prozent zu, europaweit waren es mehr als sechs Prozent. © dpa

Von unserem Redaktionsmitglied

Bettina Eschbacher

Frankfurt. Hornbachs Filialgeschäft in Deutschland bewegt sich kaum - im Online-Geschäft legte die Neustadter Baumarktkette dagegen zu und investiert kräftig. 60 Millionen steckte Hornbach im abgelaufenen Geschäftsjahr in den Ausbau der digitalen Infrastruktur und in neue Webshops in der Slowakei, in Schweden und Rumänien. Im

...

Sie sehen 12% der insgesamt 3269 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 24.05.2018