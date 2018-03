„Das ist eine Unverschämtheit“

Anzeige

Mannheim.Maximilian Münster

Die Nachricht hat ver.di-Gewerkschafterin Sabine Möller auf die Palme gebracht: „Eine Unverschämtheit ist das“, was der Handelskonzern Metro vorhat. Dessen Chef Olaf Koch hatte am Dienstagabend den Tarifstreit zwischen dem angeschlagenen Tochterunternehmen Real und ver.di quasi für beendet erklärt. Ein Verhandlungstermin gestern ist geplatzt. Es gebe eine „offenkundige Blockadesituation“, wegen der sich Metro entschlossen habe, nach einer neuen Lösung für einen Tarifvertrag zu suchen. Deutschlandweit sind von dem Konflikt 34 000 Beschäftigte betroffen, in der Region sind es über 450.

Konkret bedeutet das: Real tritt aus dem Handelsverband HDE aus und in den wesentlich kleineren Arbeitgeberverband AHD ein. Damit wäre Real nicht mehr an ver.di als Verhandlungspartner gebunden. Von anderen Gewerkschaften verspricht sich der Konzern „moderne und flexiblere“ Tarifverträge. Möller, bei ver.di Rhein-Neckar für Handel zuständig, kritisiert nun, dass Mitarbeiter gravierende Fehler im Management ausbaden müssten. Real schreibt seit Jahren rote Zahlen und gilt deshalb als Sorgenkind in der Metrogruppe. Niedrigere Löhne sollen es auf lange Sicht richten. Die Gehälter in tarifgebundenen Unternehmen liegen bis zu 30 Prozent über jenen in nicht-tarifgebundenen Firmen.