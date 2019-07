Das schnelle Geld aus dem Drucker

Frankfurt.Gefälschte Banknoten sind in der Regel schnell enttarnt – nicht immer jedoch kommen Ermittler den Urhebern so rasch auf die Spur wie Mitte Juli in Rheinland-Pfalz: Mit 15 000 Euro in bar versuchte eine 20-Jährige in Kaiserslautern, ein Auto zu kaufen - und wurde noch in dem Autohaus festgenommen. Denn die Frau legte ausschließlich Falschgeld auf den Tisch.

Allein wegen des Papiers sind solche Kopierfälschungen leicht von echten Scheinen zu unterscheiden. Echte Euro-Banknoten bestehen aus Baumwolle. Auch moderne Sicherheitsmerkmale lassen sich nicht einfach kopieren: Etwa das durchsichtige „Porträtfenster“, das in fast alle Stückelungen der zweiten Euro-Banknoten-Generation integriert ist. Oder die glänzende „Smaragdzahl“ mit dem Nominalwert des Scheins.

„Erhöhen den Druck permanent“

Dennoch versuchen sich Kleinkriminelle und professionelle Fälscherbanden auch an der zweiten Generation der Euro-Banknoten. „Die Fälschungen werden im Zeitablauf immer besser, deswegen sollte man sorgfältig hinschauen“, sagt Bundesbank-Vorstand Johannes Beermann.

So tauchten im ersten Halbjahr 2019 in Deutschland wieder etwas mehr 20-Euro-Fälschungen auf – der überarbeitete Zwanziger ist bereits seit November 2015 im Umlauf. „Je länger eine Banknotenserie im Umlauf ist, umso stärker gewöhnt man sich an die Banknoten und prüft seltener“, sagt Beermann. „Aber wir werden auch immer besser. Wir erhöhen den Druck auf die Fälscher permanent.“

Mit etwas Aufmerksamkeit lassen sich Blüten rasch identifizieren. „Allein die erkennbaren Sicherheitsmerkmale auf den Euro-Scheinen sind mittlerweile sehr ausgefeilt“, sagt Bundesbankdirektor Matthias Callen. „Bei der Smaragdzahl zum Beispiel ist uns noch keine Fälschung untergekommen, die das Merkmal auch nur annähernd nachahmt. Und technisch haben wir noch eine ganze Menge in der Hinterhand, um Banknoten noch fälschungssicherer zu machen.“

Im ersten Halbjahr 2019 zogen Polizei, Handel und Banken in Europa nach Angaben der Europäischen Zentralbank (EZB) rund 251 000 Euro-Blüten aus dem Verkehr. Das waren 16,6 Prozent weniger als ein Jahr zuvor und 4,2 Prozent weniger als im zweiten Halbjahr 2018. Rechnerischer Schaden: 13,5 Millionen Euro. In Deutschland tauchten knapp 27 600 Falschnoten auf und damit 11,4 Prozent weniger als vor Jahresfrist – aber 2,5 Prozent mehr als in der zweiten Jahreshälfte 2018.

Werkstatt auf Teneriffa

Das Vorurteil, wonach Geldfälscher vor allem in Südeuropa in großem Stil produzieren, bestätigt sich immer wieder. Im März dieses Jahres beispielsweise hoben Einsatzkräfte eine Fälscherwerkstatt auf der Kanareninsel Teneriffa aus. Vier verdächtige Italiener wurden festgenommen. Sie sollen 10- und 20-Euro-Banknoten von „sehr guter Qualität“ hergestellt und in mehreren Ländern Europas in Umlauf gebracht haben. Monatlicher Gewinn: etwa 7500 Euro. Die Ermittler sprachen von der „aktivsten Falschgelddruckerei Spaniens“.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 27.07.2019