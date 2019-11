Daten-Erpresser „größte Gefahr“

Mannheim.Mit der wachsenden Digitalisierung nimmt in Deutschland die Cyberkriminalität zu. Die Zahl der Straftaten kletterte 2018 im Vergleich zum Vorjahr um mehr als ein Prozent auf rund 87 100, wie das Bundeskriminalamt (BKA) am Montag in Wiesbaden mitteilte. Drei Viertel aller Fälle waren Computerbetrug, daneben ging es unter anderem um Hacker-Attacken auf Unternehmen und Datendiebstahl. „Die steigende Zahl digitaler Geräte bietet Cyberkriminellen immer neue potenzielle Ziele“, teilte das BKA mit. Die Sicherheitsexperten gehen für die kommenden Jahre von weiter steigenden Fallzahlen aus. Die Aufklärungsquote lag 2018 bei 38,9 Prozent (2017: 40,3).

Kriminelle fordern Lösegeld

Um sich vor digitalen Angriffen zu schützen, suchen Unternehmen immer häufiger Rat bei Beratern von außerhalb – wie der Neustädter 8com, einem Spezialisten für die Abwehr von Cyberangriffen. 8com überwacht die digitale Infrastruktur kleiner und mittelständischer Unternehmen ebenso wie die von Großkonzernen, zum Beispiel BASF. Zwar gebe es stets eigene IT-Sicherheitsabteilungen, das spezielle Fachwissen für den Schutz vor Hackerangriffen fehlt nach den Worten von 8com Gründer und Geschäftsführer Götz Schartner (Bild) allerdings oft. „Wir sprechen hier nicht mehr von informationstechnischer Sicherheit, sondern von der sogenannten Cyber-Sicherheit“, sagte Schartner dieser Zeitung.

Er kennt die Risiken, denen Unternehmen heutzutage ausgesetzt sind. „Die größte Gefahr heißt Ransomware“, erklärte der IT-Experte. Der Begriff Ransom stammt aus dem Englischen und bedeutet Lösegeld. Ransomware ist demnach eine Schadsoftware, die von Kriminellen genutzt wird, um von Unternehmen Geld zu erpressen. Gelangt die Software in das Firmennetzwerk, verschlüsselt sie sämtliche Daten und legt so den Betrieb lahm. Die Freischaltung der Daten erfolgt gegen Zahlung eines Lösegelds. „Bei Mittelständlern kann der Betrag zwischen 500 000 und ein paar Millionen Euro liegen“, sagte Schartner.

Meist schleusen die Kriminellen die Ransomware mit Hilfe eines sogenannten Trojaners in das Netzwerk des Unternehmens. Doch auch ein Fehler in der Firewall reicht aus, um ein System mit der Lösegeldsoftware zu infizieren. „Die Zeiten in denen man sich auf Antivirensoftware und Firewalls verlassen konnte, sind vorbei“, so Schartner. Nicht nur die Zahl der Kriminellen sieht er zukünftig weiter wachsen, auch die Schadsoftware selbst werde immer professioneller. Darüber hinaus sammle derartige Software wichtige Firmendaten, die von den Kriminellen weiterverkauft werden.

Das BKA soll nun ebenfalls eine eigenständige Abteilung für Cyberkriminalität erhalten. „Cybercrime ist ein Massenphänomen, das nicht nur Privatpersonen, sondern auch die Wirtschaft immer stärker trifft“, sagte Vizepräsident Peter Henzler. Nach BKA-Einschätzung sind deutsche Unternehmen wegen ihrer vergleichsweise hohen technologischen Expertise ein interessantes Ziel für Cyberspionage.

MVV trifft Vorkehrungen

Auch sogenannte kritische Infrastrukturen werden immer wieder Ziel von Cyberkriminellen. Dazu zählen alle Einrichtungen, deren Ausfall erhebliche Folgen etwa für die Sicherheit oder die Versorgung der Bevölkerung hätte. Als Beispiel nannte Henzler unter anderem den Fall eines örtlichen Stromversorgers, der angegriffen worden sei. Entsprechend ernst nimmt auch die Mannheimer MVV Energie die Warnungen des Bundeskriminalamts. „Wir setzen die empfohlenen präventiven Sicherheitsmaßnahmen für Geräte und Prozesse konsequent um und ergänzen diese im Bedarfsfall“, sagte ein Sprecher auf Anfrage.

Nach den Worten von Henzler muss man kein Computerexperte sein, um kriminelle Hacker-Angriffe zu starten. Diese illegalen Dienstleistungen würden im verborgenen Teil des Internets (Darknet) angeboten. Dank besserer Sicherheitssysteme sind die Phishing-Fälle beim Online-Banking 2018 laut BKA um rund die Hälfte auf 723 zurückgegangen. Beim Phishing gelangen Kriminelle etwa durch Späh-E-Mails an sensible Daten wie Kontonummern und Kennworte. (mit dpa)

