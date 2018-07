Dax-Anleger honorieren positive Unternehmenszahlen

Anzeige

Die VW-Titel hätten zudem von der Nachricht profitiert, dass BMW-Einkaufschef Markus Duesmann in den VW-Konzernvorstand wechselt, hieß es. PSA-Anteilsscheine schossen um 11 Prozent nach oben.

Für den MDax der mittelgroßen Unternehmen ging es um 1,13 Prozent auf 26.825,96 Punkte nach oben. Der Technologiewerte-Index TecDax rückte um 1,08 Prozent auf 2917,17 Zähler vor. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone verbuchte ein Plus von knapp 1 Prozent.

Aus Branchensicht waren neben den Autowerten vor allem Bankentitel gefragt. Die Aktien der Geldhäuser profitierten von starken Quartalszahlen der Schweizer Großbank UBS. So gewannen die Anteilsscheine der Commerzbank als einer der besten Dax-Werte 3,5 Prozent. Deutsche-Bank-Aktien verteuerten sich um 0,8 Prozent. Die UBS-Titel legten um 3,2 Prozent zu.

Unter den Einzelwerten waren Papiere von ProSiebenSat.1 mit einem Plus von 4,4 Prozent Spitzenreiter im MDax. Sie profitierten von einem optimistischen Analysten-Kommentar. Dürr-Aktien fielen nach einer Analystenstudie bis auf 36,50 Euro, den tiefsten Stand seit 18 Monaten. Zuletzt wurden die Papiere des Autozulieferers als MDax-Schlusslicht 2,4 Prozent niedriger bei 37,60 Euro gehandelt.

Die Halbjahreszahlen und der bekräftigte Ausblick von Hochtief bewegten die Aktien des Infrastruktur-Konzerns am Nachmittag unterdurchschnittlich stark. Sie notierten zuletzt 1,2 Prozent im Plus. Das zweite Quartal sei «solide» verlaufen und Hochtief auf gutem Weg, die Jahresziele zu erreichen, sagte ein Händler.

Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von 0,20 Prozent am Vortag auf 0,22 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,11 Prozent auf 141,11 Punkte. Der Bund-Future gewann 0,05 Prozent auf 162,06 Punkte. Der Euro zeigte sich nur wenig verändert und lag knapp unter der Marke von 1,17 Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Vortag auf 1,1716 Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8535 Euro gekostet.